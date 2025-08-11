Mercado Pago: qué días hay descuentos con supermercados en agosto 2025

Descuentos para aprovechar en supermercados con Mercado Pago.

Mercado Pago ofrece distintos tipos de beneficios para sus usuarios en este mes de agosto 2025 que son muy fáciles de aprovechar y pueden ser una gran oportunidad para ahorrar dinero en un momento que es muy necesario. En ese sentido, la billetera virtual brinda promociones exclusivas, reintegros y cuotas sin interés, sin tarjeta de crédito. Esto para compras en algunos de los supermercados más importantes del país.

De esta manera, se pueden aprovechar descuentos y beneficios especiales en supermercados como Vea, Carrefour, Coto, ChangoMás, Día y Jumbo, al que ahora Mercado Pago sumó otro llamado La Reina. De esta forma, y dependiendo del día en que compren, los usuarios de la app podrán acceder a un determinado descuento. Esta billetera virtual no es solo para realizar pagos y mantener el dinero en cuenta con remuneración, sino que permite abonar con grandes descuentos.

Descuentos con Mercado Pago en supermercados en agosto 2025

Los usuarios pueden acceder a descuentos de hasta el 25% en cadenas de supermercados del AMBA y el interior del país. Además, pueden pagar en hasta 3 cuotas sin interés, sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito, en todas las sucursales de Carrefour y en la tienda online. Quienes cobran su prestación social a través de Mercado Pago, también pueden acceder a un 15% de descuento en Carrefour los fines de semana, con tope mensual de $20.000.

Uno por uno, todos los descuentos en supermercados con Mercado Pago en agosto 2025

Qué beneficios brinda Mercado Pago en agosto 2025.

En Coto : por un lado, se contó hasta el viernes 8 de agosto con un 25% de descuento pagando con QR con todos los medios de pago. Sin tope de reintegro. El último sábado y domingo ofreció 20% off sin tope de reintegro.

: por un lado, se contó hasta el viernes 8 de agosto con un 25% de descuento pagando con QR con todos los medios de pago. Sin tope de reintegro. El último sábado y domingo ofreció 20% off sin tope de reintegro. Carrefour tienda online : a aprovechar los jueves, que hay 15% de descuento en la tienda online pagando con la Tarjeta Prepaga y sin tope de reintegro.

Maxiconsumo : 5% de descuento de lunes a viernes, válido hasta este 9 de agosto. Además, el sábado y domingo ofrece un 10% off, válido hasta el 10 de agosto.

ChangoMás : todos los martes, 15% de descuento pagando con QR sin tope de reintegro. Válido hasta el 31 de agosto.

Carrefour Express : para los Carrefour Express, se cuenta los lunes con un 15% de descuento pagando sin contacto con la Tarjeta Prepaga Física en el local. Tope de reintegro de $ 3000 por semana y por usuario hasta el 31 de agosto.

DIA : el miércoles 13 de agosto hay un 15% de descuento sin tope de reintegro en una compra mínima de $ 15.000.

Jumbo, Disco y Vea: 15% de descuento los martes con un tope de reintegro de $ 6000 semanal y por usuario. El reintegro se acreditará dentro de los 30 días transcurridos desde la compra.

