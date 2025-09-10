Bullying, una mala nota y más: las hipótesis que siguen los investigadores en el caso de la nena armada de Mendoza

Este miércoles en horas de la mañana, una adolescente de 14 años entró armada con una pistola calibre 9 milímetros a la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, ubicada en el departamento de La Paz, en Mendoza, exactamente a 145 km de la capital. Desde entonces, los investigadores barajan distintas hipótesis para dilucidar qué la llevó a accionar de esa forma y el bullying parece ser uno de los factores que más se repiten entre sus compañeros.

Según consta en los testimonios, la joven ingresó al aula, amenazó a sus compañeros y a una docente. Tiró tres tiros al aire que alertaron a las autoridades de la escuela. “Me contaron que cargó el arma durante el recreo, entró al aula y amenazó a sus compañeros”, contó un joven de la escuela.

Según los investigadores, esa arma pertenecería a su padre, un efectivo de la policía de San Luis. Si bien el hecho no registró heridos, el personal del colegio y todos los alumnos fueron evacuados y trasladados al Hospital de la Paz.

En tanto, ante la situación vivida, la niña quedó en shock y se escondió en una de las aulas. Aseguró que no iba a moverse de allí y que no tenía intenciones de negociar ni devolver el arma si no ingresaba la profesora Raquel.

Poco después, los negociadores del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) lograron convencerla y fue ahí que les dio el arma.

Las hipótesis que manejan los investigadores del caso de la nena armada en Mendoza

En la causa interviene la fiscal de menores de La Paz, Griselda Digier, y ya comenzó a tomar declaración a los testigos para entender por qué la nena podría haber protagonizado este hecho.

Uno de sus compañeros, Valentino, aseguró que se trata de una chica "tímida, callada y buena persona". Además, indicó que hace un tiempo había sufrido bullying por parte de otros alumnos del establecimiento. También dijo que esa maestra de matemáticas por la que había pedido la había desaprobado en un examen hace poco. "Vengo a buscar a la seño Raquel", habría dicho mientras se la observó rodeando el colegio.

Por otra parte, Liliana Masic, una docente, relató la desesperación que se vivió en la institución durante todo el operativo. "Nunca pasé por algo así. Es una situación que nunca pasó acá en el departamento y uno se asusta, hace 16 años que estoy trabajando en esta escuela y es la primera vez que me pasa algo así", expresó.

Acerca de si efectivamente la niña habría actuado así producto del acoso escolar, la mujer aseveró: "Nos tomó todo por sorpresa. No sabríamos decir si se trata de bullying o de otra situación. La verdad no sabemos".