Máscaras y disfraces en la marcha para pedir una Ley de Humedales

Con carteles, máscaras y disfraces se realizó una marcha para pedir por la Ley de Humedales en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Postergan hasta el jueves el dictamen del proyecto.

Con carteles, máscaras y disfraces se realizó una marcha para pedir por la Ley de Humedales en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Organizaciones ambientales y sociales autoconvocadas de todo el país pidieron que se apruebe un dictamen de dicha ley, que se discutía desde esta mañana en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

"Diputados, ¿están con la ley consensuada o con el fuego?", es la consigna de la movilización que comenzó desde las 9 de la mañana en la intersección de Avenida Rivadavia y Riobamba.

También se ven carteles con frases como "No queremos seguir sobreviviendo entre el veneno"; "Queremos vida digna para todas las generaciones"; "No queremos más vivir entre el humo"; "Necesitamos volver a vivir dignamente"; "Somos las semillas que no pudieron quemar".

Para Ivo Peruggino, de Multisectorial Humedales, el proyecto que apoyan es el del diputado Leonardo Groso, "que es un proyecto de muchísimos años de trabajo colectivo, entre la comunidad científica, académica, las organizaciones socioambientales y algo que es muy importante: la gente que habita los territorios, las personas que habitan los humedales". "Este proyecto es una deuda histórica de la política argentina para con el pueblo", sostuvo el joven en diálogo con Télam.

Para Peruggino, "la situación es tremenda en muchísimas provincias, hace más de una década que el proyecto viene dilatándose y eso tiene que ver con determinados intereses y determinados sectores económicos de poder concentrado que están haciendo fuerza para que esta ley no salga".

Ley de Humedales: el debate en comisiones

El debate se realizó en el marco de un fuerte reclamo de organizaciones ambientalistas y vecinos autoconvocados que el fin de semana último mantuvieron cortado el puente Rosario-Victoria en reclamo del cese de las quemas en las islas del delta del Paraná, y que se encontraban esta tarde frente al Congreso en reclamo de la sanción de la ley.

El plenario de las comisiones de Recursos Naturales, que preside el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos); Agricultura, a cargo de Ricardo Buryaile (UCR); y de Presupuesto, que encabeza Carlos Heller (Frente de Todos), se desarrolló desde las 10.30 y hasta pasadas las 14 en el segundo piso del Anexo de la Cámara baja. Tras varias horas de debate, Grosso, anunció la decisión de los diputados de pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves para pasar a la firma el dictamen, sin la presencia de invitados, como había reclamado la oposición.

Al abrir el debate, Grosso, firmante junto con organizaciones del proyecto que reúne más consensos, destacó la importancia de avanzar en la ley de humedales, al sostener que "el 56 por ciento de los humedales de América Latina esta destruido" y dijo que "los representantes del pueblo debemos asumir la responsabilidad que tenemos".