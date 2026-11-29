Buenos Aires celebra el Día Nacional del Mate con una jornada de actividades gratuitas.

Los amantes del mate tienen una cita imperdible este domingo 29 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. En la previa del Día Nacional del Mate, la tradicional Avenida de Mayo será escenario de una celebración gratuita dedicada a una de las costumbres más representativas de los argentinos.

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Se trata de MATE BA 2026, una propuesta que reúne a productores de yerba mate, emprendedores, especialistas y artistas en una jornada al aire libre pensada para compartir en familia o con amigos.

La iniciativa es organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto con el Museo del Mate, La Usina Matera y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

MATE BA 2026: qué actividades habrá este domingo

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer una feria dedicada al universo matero, descubrir diferentes variedades de yerba y conocer las propuestas de productores y emprendedores vinculados con esta tradición argentina.

También habrá puestos con mates, termos, bombillas y otros accesorios para quienes quieran renovar su equipo matero o encontrar un regalo.

La gastronomía tendrá un lugar destacado, con especialidades ideales para acompañar la infusión, como chipá, pastelitos, medialunas y pastafrola.

Además, el encuentro contará con demostraciones, charlas de especialistas, espectáculos musicales, presentaciones de danza y actividades recreativas para los más chicos.

Los organizadores invitan al público a llevar su propio mate y termo para participar de una gran mateada al aire libre.

El Museo del Mate abrirá sus puertas gratuitamente durante la celebración.

El Desafío Matero: una experiencia para poner a prueba el paladar

Una de las propuestas más originales tendrá lugar en el Museo del Mate, ubicado en Avenida de Mayo 853, que abrirá sus puertas de manera gratuita durante la celebración.

Allí se realizará el Desafío Matero, una actividad que permitirá a los participantes descubrir cuánto saben sobre las diferentes variedades de yerba.

Para participar, deberán conseguir un Pasaporte Matero y reunir cinco sellos en los puestos participantes. Una vez completado el recorrido, podrán acceder a una degustación a ciegas en la que tendrán que reconocer distintas yerbas a partir de sus aromas, sabores y características.

La experiencia será también una oportunidad para conocer más sobre las costumbres que rodean a esta infusión. El portal gastronómico Guía de Cocina Fácil recopiló curiosidades y mitos sobre el Día Nacional del Mate, una tradición que continúa despertando interés entre los argentinos.

Los participantes podrán poner a prueba sus conocimientos sobre la yerba mate.

Cuándo y dónde se realiza la fiesta gratuita del mate

Quienes estén buscando un plan diferente para disfrutar del domingo en Buenos Aires podrán acercarse al centro porteño para participar de esta celebración.

Evento: MATE BA 2026.

Fecha: domingo 29 de noviembre.

Horario: de 11 a 19 horas.

Lugar: Avenida de Mayo al 800, barrio de Monserrat.

Entrada: libre y gratuita.

La celebración tendrá lugar sobre la histórica Avenida de Mayo, uno de los corredores culturales y gastronómicos más emblemáticos de la capital argentina.

El encuentro será, además, la antesala de la primera edición de la Semana del Mate, que se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre con propuestas gastronómicas, culturales y comerciales en diferentes puntos del país.

De esta manera, los argentinos podrán comenzar a celebrar el Día Nacional del Mate con una jornada dedicada a compartir, descubrir nuevos sabores y disfrutar de una de las tradiciones más arraigadas de nuestra cultura.