Avenida de Mayo se llena de música, autos antiguos y propuestas gratis este sábado

Este sábado 3 de octubre, la Avenida de Mayo tendrá una programación especial con música, gastronomía y distintas propuestas culturales para disfrutar al aire libre. Se trata de la primera edición de Viva Avenida de Mayo, que se realizará entre las 18 y las 23 horas, con entrada libre y gratuita.

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El evento se desarrollará sobre la tradicional avenida porteña, entre Salta y San José, donde quienes se acerquen van a poder recorrer diferentes instalaciones y participar de las actividades programadas para la jornada. En este sentido, uno de los principales atractivos será la programación musical, que comenzará a las 18 horas con un espectáculo infantil de la Banda de Música de la Policía Federal Argentina. Mientras que a las 19 horas será el turno de la Banda Militar Combate de San Lorenzo, y a las 20 horas se presentará la Banda Sinfónica de Gendarmería Nacional, con un repertorio que recorrerá grandes éxitos del cine.

Este semana la Avenida de Mayo se viste de fiesta con un plan gratuito. Foto: GCBA

Pero la música no será la única propuesta. Durante la jornada también habrá una exposición de autos antiguos, ideal para los amantes del automovilismo. Además, se podrá visitar un espacio del Museo Nacional del Mate, habrá food trucks y un sector de kermés para toda la familia. También estará abierto para recorrer el Espacio Histórico de la Policía Federal, con contará con una instalación vinculada al patrimonio y la historia de la institución.

Viva Avenida de Mayo forma parte de BA24HS, el programa del Gobierno de la Ciudad que promueve actividades vinculadas con la gastronomía, el comercio, la cultura y el turismo durante la noche porteña. La actividad será con entrada libre y gratuita y se desarrollará este sábado 3 de octubre, de 18 a 23 horas, sobre Avenida de Mayo, entre Salta y San José.

Cuándo se fundó Avenida de Mayo: su historia

Avenida de Mayo fue inaugurada el 9 de julio de 1894 y se convirtió en una de los principales arterias de la Ciudad de Buenos Aires. Su apertura formó parte de las grandes transformaciones urbanas que atravesó Buenos Aires hacia fines del siglo XIX, cuando la ciudad buscaba adoptar una fisonomía más moderna y europea.

Con el paso de los años, la avenida se consolidó como un importante corredor comercial, cultural y gastronómico. Sus cafés, bares, teatros y edificios históricos también la vincularon estrechamente con la vida política y social de Buenos Aires. De esta manera, al día de hoy es una de las avenidas más emblemáticas del país.