Las 5 ferias para disfrutar en la Ciudad este fin de semana: comida, artesanías y entrada gratuita. Foto: GCBA

Este fin de semana, la Ciudad de Buenos Aires tendrá distintas ferias para recorrer al aire libre, probar comidas, comprar productos artesanales y conocer emprendimientos locales. Todas las ferias son con entrada libre y gratuita, por lo que son una buena opción para armar un plan al aire libre y recorrer distintos barrios de la Ciudad durante el sábado y el domingo.

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De esta manera, durante ambos días se podrá disfrutar de ferias gastronómicas, mercados con productos regionales y naturales y paseos artesanales. La mayoría funcionará durante ambas jornadas, de 11 a 19 horas, aunque algunas tendrán horarios y actividades especiales.

La Ciudad de Buenos Aires se llena de ferias durante el fin de semana. Foto: GCBA

Las 5 ferias que habrá este fin de semana en Buenos Aires

Feria Nuevos Sabores

La Feria Nuevos Sabores se realizará el sábado y domingo en Parque Rivadavia, ubicado en avenida Rivadavia 4950, en Caballito. Se podrá visitar de 11 a 19 horas y contará con distintas propuestas gastronómicas para recorrer durante el fin de semana.

Feria Sabe la Tierra

Otra de las opciones será Sabe la Tierra, que estará tanto el sábado como el domingo en Plaza Emilio Mitre, en la intersección de avenida Las Heras y avenida Pueyrredón, en Recoleta. La feria funcionará de 11 a 19 horas.

Feria Migrante

La Feria Migrante tendrá presencia durante las dos jornadas en Palermo, aunque con propuestas diferentes. El sábado estará en Parque El Rosedal, en avenida Sarmiento y avenida Iraola, de 11 a 19 horas, junto a Estaciones Saludables. El domingo, en tanto, se trasladará a la actividad Caminata por Venezuela, también en Palermo, donde funcionará de 10 a 19 horas.

Feria Voces del Sur

La Feria Voces del Sur tendrá varias sedes durante el fin de semana. El sábado estará en Plaza Colombia (Isabel La Católica entre Brandsen y Pinzón), en La Boca; Plaza Islas Malvinas (20 de Septiembre y Caboto), también en La Boca; y Plaza Vuelta de Obligado (avenida San Juan y Pichincha), en Parque Patricios. En todos los casos, funcionará de 11 a 19 horas. Asimismo, el domingo habrá dos sedes más: Plaza Manzana 66, en avenida Belgrano y avenida Jujuy, en Balvanera, y Plaza Martín Fierro, en La Rioja 1300, en San Cristóbal. Ambas funcionarán de 11 a 19 horas.

Ecoferia Ofelia

Por último, la Ecoferia Ofelia estará el sábado y domingo en Plaza Arenales, en Mercedes y Nueva York, en Villa Devoto. La misma funcionará de 11 a 19 horas y quienes se acerquen van a poder disfrutar de emprendimientos regionales y productos naturales.