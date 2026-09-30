Conocé los museos de la ciudad de Buenos Aires gratis: la propuesta para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados beneficiarios del Pase Cultural pueden disfrutar de visitas guiadas en diferentes museos completamente gratis en octubre. En la primera semana se podrá ir al Museo de la Ciudad para conocer de cerca la transformación del distrito porteño y su cultura.

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Los detalles de la visita guiada gratis al Museo de la Ciudad

La visita guiada al Museo de la Ciudad (Defensa 187, CABA) será el jueves 8 de octubre desde las 14 hs. Bajo la consigna “Buenos Aires: huellas de lo cotidiano”, se realizará un recorrido participativo por la exposición general del museo. Los asistentes podrán observar, hacer preguntas e intercambiar ideas sobre los objetos y testimonios de distintas formas de habitar la ciudad a lo largo del tiempo.

La visita será completamente gratis el próximo 8 de octubre

Los participantes podrán abordar temas como la expansión de los barrios porteños, la vida en departamentos, las transformaciones del transporte. Además, se podrá conocer cómo se desarrollaron ciertas joyas culturales: desde el fileteado porteño hasta el rock y la contracultura.

¿Cómo participar de la actividad con Pase Cultural?

Los beneficiarios del Pase Cultural interesados en la visita guiada al Museo de la Ciudad pueden reservar su lugar en el formulario online.

La actividad es gratis, pero con cupo limitado, por lo que se asignará un lugar según el orden de inscripción. Las personas con dudas o consultas pueden enviar un correo a comunidadpase@buenosaires.gob.ar.

La iniciativa se enmarca en una serie de visitas a distintos museos de la ciudad de Buenos Aires organizada por el programa Pase Cultural. Quienes no encuentren su lugar en esta ocasión, deben estar atentos a la próxima recorrida guiada en otro sitio o espacio cultural.