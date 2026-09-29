Los jubilados y pensionados pueden disfrutar completamente gratis de La lluvia de fuego, una obra que combina comedia con suspenso y fantasía. Se trata de una propuesta del programa Pase Cultural, pensada para que beneficiarios disfruten de un día en el Teatro San Martín sin gastar.

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Cómo acceder a entradas gratis para "La lluvia de fuego" en el Teatro San Martín

La oportunidad es para las funciones del jueves 1° y viernes 2 de octubre, ambas a las 20.30 hs, en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). La obra, escrita por Silvina Ocampo y Juan José Hernández, invita a recuperar la mirada infantil sobre el mundo y darle rienda a la imaginación, para volver a darle relevancia a lo fantástico y los recuerdos que pueden adquirir nuevas formas.

El beneficio es solo para quienes forman parte de la Comunidad Pase Cultural y los interesados pueden reservar hasta dos entradas por persona en el formulario online. Si bien aparece la posibilidad de elegir las dos funciones, es clave solo seleccionar una de las fechas. En caso de elegir ambas, se asignará una función de manera aleatoria. Por dudas o consultas, escribí a comunidadpase@buenosaires.gob.ar.

¿De qué se trata "La lluvia de fuego"?

La lluvia de fuego, fue escrita por Silvina Ocampo con la complicidad de Juan José Hernández, y logra combinar la comedia y el suspenso en un mundo de fantasía que transforma la vida cotidiana, lejos de los límites de la lógica o las convenciones sociales. Así, propone una mirada lúdica y más graciosa del folletín de suspenso: hace sonreír ante situaciones íntimas que evocan una imagen específica de la Argentina.

La producción tiene una duración de 90 minutos y ya cuenta con entradas agotadas, por lo que el beneficio de Pase Cultural es una oportunidad única.