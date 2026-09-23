Exclusivo para jubilados: cómo disfrutar de cine completamente gratis en la ciudad de Buenos Aires

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires podrán disfrutar de un ciclo de cine nacional completamente gratis. Se trata de una oportunidad clave para los beneficiarios del programa porteño Pase Cultural.

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Cómo será el ciclo de cine gratis con el Pase Cultural

En la primera función de ciclo se podrá disfrutar de Sr. Jazz, la película de Carlos Inzillo, documental clave para conocer la historia de un referente de la música y descubrir el universo del jazz desde otra perspectiva. La proyección se realizará el 29 de septiembre a las 11 hs en el London City (Av. de mayo, 599).

Dirigida por Federico Sotelo y Javier Hornos, con una duración de solo 82 minutos, Sr. Jazz es un documental sobre la vida de Carlos Inzillo, referente cultural del jazz en Argentina, creador y coordinador de "Jazzología", ciclos de conciertos de jazz que se realizan todos los días martes en la ciudad de Buenos Aires desde 1984.

Se trata de un acercamiento a la historia de un chico que descubre el jazz desde muy temprano y comienza a vibrar con él. La película recorre todas sus etapadas, desde el hombre de radio y ocasional disquero, hasta el artífice de Jazzología que cumple 40 años.

El documental es el primero de un ciclo que Pase Cultural ofrecerá, en conjunto con el Ciclo Cine Mecenazgo, la oportunidad para encontrar nuevas historias, personajes y perspectivas que acercan al espectador a la cultura argentina a través del cine.

¿Cómo acceder a las entradas gratis?

La actividad es exclusiva para beneficiarios de Pase Cultural y los jubilados pueden acceder completamente gratis, solo tienen que reservar sus entradas a través del formulario online.