Exclusivo para jubilados: cómo acceder a entradas para ver un obra premiada en el Teatro

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden disfrutar de una obra de teatro completamente gratis este fin de semana con Pase Cultural. Se trata de la oportunidad para ir a ver la obra “El curioso incidente del perro a medianoche”, con una puesta tecnológica de alta calidad.

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Cómo ir gratis al teatro con Pase Cultural: la oportunidad para ver “El curioso incidente del perro a medianoche”

Los beneficiarios del Pase Cultural pueden disfrutar de la obra “El curioso incidente del perro a medianoche” en el Teatro Maipo (Esmeralda 443, CABA) completamente gratis. Las funciones disponibles serán las del 18, 19, 20 a las 20 hs.

Los beneficiarios del Pase Cultural pueden disfrutar de la obra “El curioso incidente del perro a medianoche” gratis

Para solicitar entradas se debe completar los formularios correspondientes a la función que se desea ir. Los cupos son limitados por orden de reserva y se entregan dos entradas por beneficiario/a. El sitio para reservarlas es el siguiente:

Viernes 18 de septiembre en este formulario

Sábado 19 de septiembre en el siguiente formulario

Domingo 20 de septiembre en siguiente formulario

De qué se trata “El curioso incidente del perro a medianoche”

La obra, dirigida por Carla Calabrese, sigue la historia de Christopher, un adolescente con una sensibilidad y una visión del mundo diferente al resto. Cuando se entera de la muerte misteriosa del perro su vecina comienza a investigar para encontrar al culpable. Así descubrirá cosas nuevas sobre sí mismo y su enotrno. Se trata de una producción realista, pero a la vez muy póetica.

La producción está basada en el best seller homónimo de Mark Haddon y fue adaptada originalmente por Simon Stephens en Londres, desde su estrenó rompió récords en cantidad de espectadores, reconocimientos de la crítica y también de galardones: se llevó 7 Premios Olivier y 5 Premios Tony luego de desembarcar en Broadway, entre otros. En Buenos Aires ya se ha realizado en 2019 en el Teatro Maipo y obtuvo 7 nominaciones a los premios ACE.