Exclusivo para jubilados: cómo acceder a entradas para ver un obra premiada en el Teatro

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden disfrutar de una obra de teatro completamente gratis este fin de semana con Pase Cultural. Se trata de la oportunidad para ir a ver la obra “El curioso incidente del perro a medianoche”, con una puesta tecnológica de alta calidad.
Cómo ir gratis al teatro con Pase Cultural: la oportunidad para ver “El curioso incidente del perro a medianoche”
Los beneficiarios del Pase Cultural pueden disfrutar de la obra “El curioso incidente del perro a medianoche” en el Teatro Maipo (Esmeralda 443, CABA) completamente gratis. Las funciones disponibles serán las del 18, 19, 20 a las 20 hs.
Para solicitar entradas se debe completar los formularios correspondientes a la función que se desea ir. Los cupos son limitados por orden de reserva y se entregan dos entradas por beneficiario/a. El sitio para reservarlas es el siguiente:
- Viernes 18 de septiembre en este formulario
- Sábado 19 de septiembre en el siguiente formulario
- Domingo 20 de septiembre en siguiente formulario
De qué se trata “El curioso incidente del perro a medianoche”
La obra, dirigida por Carla Calabrese, sigue la historia de Christopher, un adolescente con una sensibilidad y una visión del mundo diferente al resto. Cuando se entera de la muerte misteriosa del perro su vecina comienza a investigar para encontrar al culpable. Así descubrirá cosas nuevas sobre sí mismo y su enotrno. Se trata de una producción realista, pero a la vez muy póetica.
La producción está basada en el best seller homónimo de Mark Haddon y fue adaptada originalmente por Simon Stephens en Londres, desde su estrenó rompió récords en cantidad de espectadores, reconocimientos de la crítica y también de galardones: se llevó 7 Premios Olivier y 5 Premios Tony luego de desembarcar en Broadway, entre otros. En Buenos Aires ya se ha realizado en 2019 en el Teatro Maipo y obtuvo 7 nominaciones a los premios ACE.