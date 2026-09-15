Exclusivo para jubilados y en la ciudad de Buenos Aires: cómo ver gratis una obra de teatro imperdible

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires tienen la posibilidad de ir a ver A cielo abierto completamente gratis. Se trata de una de las obras de teatro más destacadas de David Hare que los beneficiarios del Pase Cultural pueden disfrutar sin costo.

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Cómo acceder a entradas gratis para ir al teatro

Desde Pase Cultural ofrecen la oportunidad de acceder a entradas gratis para las funciones del viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre a las 20 hs en el Teatro Regio (Av. Córdoba 6056), en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA).

El beneficio es exclusivo para la Comunidad Pase, los interesados pueden reservar sus entradas (se ofrecen dos por persona) a través del formulario oficial. Si bien se puede elegir más de una opción, en caso de seleccionar varias, se le asignará solo para una fecha de manera aleatoria. Por dudas o consultas, se puede escribir un correo a la organización comunidadpase@buenosaires.gob.ar.

De qué se trata "A cielo abierto": la obra de teatro

La obra sigue la historia de un empresario exitoso (interpretado por Luis Bermejo) y una humilde maestra (Paula Reco) que se reencuentran en una noche helada para revivir un pasado amoroso marcado por diferentes deseos y miradas sobre la vida: él prioriza la ambición y ella el compromiso social. Así, la obra explora el precio de ser fieles a las propias convicciones, mientras se anteponen los sentimientos y las creencias.

A cielo abierto se puede disfrutar gratis con el Pase Cultural

Bajo la dirección de Mey Scápola, la creación de David Hare pone en el centro la gran pregunta de si es posible acercarse y entablar una relación con quien mira la realidad desde “la vereda de enfrente”, donde se pone en juego el deseo y el enfrentamiento ideológico.