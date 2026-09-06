Con artistas internacionales de teatro, danza y música: llega otra edición del Festival Internacional de Buenos Aires

Llega una nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) a la ciudad porteña. Se trata de un evento que reúne durante doce días propuestas de teatro, danza, música, análisis artístico y muchísimas disciplinas más con artistas de compañías nacionales e internacionales.

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Así será FIBA, el festival que une las artes escénicas en la ciudad de Buenos Aires

El FIBA se realizará del 9 al 20 de septiembre en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires, donde se podrá disfrutar de propuestas nacionales e internacionales de teatro, danza, performance, música y artes interdisciplinarias, con artistas de distintas partes del mundo. Algunas producciones son de compañías provenientes de Europa, Asia y Latinoamérica, pero también hay producciones del Teatro Colón y del Complejo Teatral Buenos Aires.

La programación completa se puede revisar en la página oficial de FIBA, donde se puede acceder al lugar específico para comprar las entradas. Muchas de las presentaciones de libros, espectáculos de danza y obras de teatro se podrán disfrutar con entrada gratuita. Por ejemplo, el conversatorio "Una poética de las fuerzas escénicas en dos rounds", toltamente libre y gratuito en el Teatro San Martín, o la performance "También está pasando esto", que se podrá disfrutar sin costo, aunque con reserva previa, en el Ecoparque de la ciudad.

El FIBA se realizará del 9 al 20 de septiembre en diferentes teatros y espacios culturales de la ciudad de Buenos Aires

Cómo adquirir las entradas: dónde comprarlas y qué shows son gratuitos

Las entradas se pueden comprar de manera online en la página oficial de FIBA o sino de manera presencial en diferentes puntos de venta. Para los shows, los precios son los siguientes:

Shows internacionales

Entrada general: tiene un valor de $25.000

Entrada con descuento para estudiantes y jubilados : $16.000 (sujeto a disponibilidad)

: $16.000 (sujeto a disponibilidad) Promoción con Banco Ciudad: ofrece un 2x1 abonando con tarjeta de débito o crédito de Banco Ciudad en todos sus canales de venta (sujeto a disponibilidad).

Nacionales

Entrada general: $10.000

Entrada con descuento para estudiantes y jubilados : $6.000 (sujeto a disponibilidad)

: $6.000 (sujeto a disponibilidad) Abono nacional: 5 entradas por $40.000 (hasta 10 entradas)

Promoción Banco Ciudad: 2×1 abonando con tarjeta de débito o crédito de Banco Ciudad en todos sus canales de venta. Puede ser que no aplique a todos los proyectos.

¿Qué shows tienen entradas gratuitas?

Al revisar la grilla, hay algunas propuestas que cuentan con la señalización de GR (entrada gratis con reserva), en la que los interesados pueden inscribirse desde las 12 horas, cinco días antes de la función en el sitio oficial, o GS (entrada gratis sin reserva) que son libres y gratuitas, solo deben acercarse y se ingresa por orden de llegada.