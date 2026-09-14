Exclusivo para jubilados en la ciudad de Buenos Aires: cómo acceder a entradas gratis de cine

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires podrán ir al cine completamente gratis. Se trata de un beneficio para las personas con Pase Cultural, el programa porteño que busca facilitar el acceso a actividades culturales.

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Cómo acceder a las entradas gratis para el cine con Pase Cultural

El beneficio de las entradas gratis se puede aprovechar en cualquier Cinemark, pero se deben solicitar las entradas mediante un formulario online que se habilita todos los miércoles, habitualmente alrededor de las 13 hs.

El beneficio de las entradas gratis es exclusivo para usuarios del Pase Cultural. Una vez hecha la solicitud, se verifica que el solicitante sea beneficiario del pase y se le envía el código por mail dentro de las siguientes 48 hs. Los códigos se podrán aprovechar en cualquier Cinemark y utilizar para cualquier película.

El nuevo formulario se publica en historias de Instagram o en el canal de difusión de WhatsApp, para poder canjearlos por entradas para el cine. Es clave estar atento a su apertura, ya que el beneficio es limitado: se entregan códigos hasta agotar el cupo semanal. Además, la organización entrega 2 códigos por persona como máximo al mes. Por cualquier consulta, se puede escribir un correo electrónico a comunidadpase@buenosaires.gob.ar

¿Qué otros beneficios tiene el Pase Cultural?

El Pase Cultural es un programa porteño para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires que busca facilitar el acceso a diferentes actividades culturales. En concreto, los beneficiarios reciben una tarjeta, denominada Tarjeta Pase, que puede ser virtual o fija y que tiene saldo para que sus beneficiarios puedan utilizar en diferentes sitios adheridos, ya sea cines, teatros, museos y hasta librerías. Además de descuentos, promociones 2x1, también hay diferentes oportunidades para realizar actividades gratuitas.