Exclusivo jubilados: cómo participar de un recorrido por el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires totalmente gratis

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden recorrer el casco histórico porteño y realizar una actividad de escritura completamente gratis. Se trata de una actividad exclusiva para los beneficiarios del Pase Cultural.

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Así será el recorrido por el casco histórico de Buenos Aires: cómo inscribirse

La actividad se realizará el viernes 18 de septiembre de 14 a 16 hs y contará con un recorrido por la Plaza Dorrego, luego continuará con una visita a la Casa del Historiador (Bolívar 466) y una actividad de escritura para recordar y escribir historias propias. Además, habrá un debate para finalizar.

La propuesta se encuentra enmarcada en la iniciativa porteña para recorrer rincones emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, acercarse a la identidad porteña y conocer su historia junto al equipo educativo de Casco Histórico BA. Los guías ofrecen una personalizada en torno a distintos temas como historia, arte, arquitectura y hasta la naturaleza de los lugares.

Para participar se debe ser beneficiario del Pase Cultural y los interesados pueden inscribirse mediante el formulario online en el sitio oficial. Cada reserva es válida por un solo lugar y quienes quieran ir acompañados quedan sujetos a la disponibilidad de los cupos. En caso de tener dudas o consultas, se puede escribir por correo al comunidadpase@buenosaires.gob.ar

Pase Cultural: cuáles son los beneficios

El Pase Cultural es un programa porteño que le entrega una tarjeta, virtual o física, con saldo a sus beneficiarios para facilitar el acceso de los adultos mayores. Una vez que el saldo inicial se termina, la tarjeta continúa siendo válida para acceder a los descuentos y promociones disponibles en diferentes espacios culturales: se pueden obtener descuentos y promociones 2x1 en cines, teatros, museos y librerías. También, los beneficiarios pueden ser parte de las distintas actividades gratuitas.