Vuelve la Fiesta del Cine con entradas a $5.000: qué salas participan y qué películas incluye

Del 10 al 16 de septiembre llega una nueva edición de la Fiesta del Cine, un evento que ya se volvió un clásico entre quienes aman ir a ver una película en la pantalla grande. Con precios accesibles y el reestreno de grandes films, además de la cartelera que se renueva todos los jueves, el evento tendrá su tercera edición en lo que va del 2026.

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Además de los estrenos de El Heladero, Oasis: Don’t Look Back in Anger, La Negociación, Una quinta en Portugal, Hechizo de amor: la magia continúa y Tadeo Jones y la lámpara maravillosa que llegan a las salas este jueves 10, los espectadores van a poder disfrutar del reestreno de Volver al Futuro, Rápidos y Furiosos 1, Shrek 1, Hoppers, El diablo viste a la moda 2, Mario Galaxy, Michael, Scary Movie 6, Minions y monstruos, Moana (live action), Los Increíbles, The Boxtrolls, ParaNorman y Coraline. Además, siguen en cartel Spider-Man, Toy Story 5, La Odisea y Terminator.

Vuelve la Fiesta del Cine entre el 10 y 16 de septiembre. Foto: Fiesta del Cine

En lo que respecta a los valores de las entradas, las funciones en 2D y 3D tendrán en lo que dure el evento un precio de $5.000. La compra se encuentra habilitada a través de los sitios web de las respectivas salas de cine. Lo único que hay que hacer es seleccionar la película, sala y luego función. El precio promocional se aplica automáticamente durante toda la Fiesta del Cine, que va desde el jueves 10 al miércoles 16 de septiembre.

Qué salas participarán

Las salas que participarán de la Fiesta del Cine incluyen las de las cadenas Cinemark, Cinépolis, IMAX, Showcase, Atlas y Multiplex, entre otras. A continuación compartimos el listado completo para disfrutar de la semana de promociones y disfrutar lo mejor del cine en la pantalla grande:

Cadenas Nacionales e Internacionales

Cinemark Hoyts

Cinépolis

Showcase Cinemas

Multiplex

Atlas Cines

Cinema La Plata

CPM Cines

Sunstar Cinemas

Cinema Adrogué

Las Tipas

Cinema Center

Cines Regionales e Independientes