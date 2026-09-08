Vuelve la Fiesta del Cine con entradas a $5.000: qué salas participan y qué películas incluye

Del 10 al 16 de septiembre llega una nueva edición de la Fiesta del Cine, un evento que ya se volvió un clásico entre quienes aman ir a ver una película en la pantalla grande. Con precios accesibles y el reestreno de grandes films, además de la cartelera que se renueva todos los jueves, el evento tendrá su tercera edición en lo que va del 2026.
Además de los estrenos de El Heladero, Oasis: Don’t Look Back in Anger, La Negociación, Una quinta en Portugal, Hechizo de amor: la magia continúa y Tadeo Jones y la lámpara maravillosa que llegan a las salas este jueves 10, los espectadores van a poder disfrutar del reestreno de Volver al Futuro, Rápidos y Furiosos 1, Shrek 1, Hoppers, El diablo viste a la moda 2, Mario Galaxy, Michael, Scary Movie 6, Minions y monstruos, Moana (live action), Los Increíbles, The Boxtrolls, ParaNorman y Coraline. Además, siguen en cartel Spider-Man, Toy Story 5, La Odisea y Terminator.
En lo que respecta a los valores de las entradas, las funciones en 2D y 3D tendrán en lo que dure el evento un precio de $5.000. La compra se encuentra habilitada a través de los sitios web de las respectivas salas de cine. Lo único que hay que hacer es seleccionar la película, sala y luego función. El precio promocional se aplica automáticamente durante toda la Fiesta del Cine, que va desde el jueves 10 al miércoles 16 de septiembre.
Qué salas participarán
Las salas que participarán de la Fiesta del Cine incluyen las de las cadenas Cinemark, Cinépolis, IMAX, Showcase, Atlas y Multiplex, entre otras. A continuación compartimos el listado completo para disfrutar de la semana de promociones y disfrutar lo mejor del cine en la pantalla grande:
Cadenas Nacionales e Internacionales
- Cinemark Hoyts
- Cinépolis
- Showcase Cinemas
- Multiplex
- Atlas Cines
- Cinema La Plata
- CPM Cines
- Sunstar Cinemas
- Cinema Adrogué
- Las Tipas
- Cinema Center
Cines Regionales e Independientes
- Nuevo Cine Rex
- Cines Costa
- Cine Max
- Flix Cinema
- Cine Teatro Renzi
- CC Cinema / CC Cinema Concept
- Tu Cine
- Cine Belgrano
- Cine Zurro
- Cinerama
- Holiday Cines
- Play Cinema
- Teatro Pila
- Sociedad Italiana Auditorium