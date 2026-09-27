Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires podrán disfrutar de un tour por la librería más antigua del territorio porteño: Librería de Ávila. Se trata de una de las propuestas de los tours literarios del Pase Cultural, ideal para tener una actividad diferente durante el fin de semana.

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Así será el tour por la Librería de Ávila: la más antigua de Argentina

La visita a la Librería de Ávila (Alsina al 500) se realizará el próximo miércoles 30 de septiembre desde las 16 hs, con la guía de Patricio Zunini. Será un recorrido por los grandes clásicos de la literatura argentina del siglo XX y en una de los sitios más importantes para la literatura argentina.

La actividad es exclusiva para beneficiarios del Pase Cultural, quienes pueden reservar su lugar en el formulario online. Se priorizarán las reservas a las personas que no hayan participado de tour literarios previos. Por dudas o consultas, se puede escribir un correo electrónico a la comunidadpase@buenosaires.gob.ar.

La importancia de la Librería de Ávila para la historia argentina

Ubicada en la esquina de Alsina y Bolívar, la Librería de Ávila es la más antigua de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina y de América. Incluso, según una investigación europea, sería la más antigua del planeta. El local fue fundado en 1785, cuando todavía el territorio pertenecía al Virreinato del Río de la Plata. En sus comienzos, entre sus paredes de adobe y el techo de paja se vendían libros, hierbas medicinales y artículos para los gauchos.

Con el correr de los años se erigió como la primera vivienda de dos pisos de la ciudad porteña y supo ser el refugio de los revolucionarios de mayo de 1810. De acuerdo al Gobierno de la Ciudad, los jóvenes Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Mariano Moreno y Juan José Paso eran habitués: iban a buscar los libros que llegaban de Francia, con el pensamiento vivo de la Revolución Francesa.

En 1863 construyeron frente al Colegio Nacional de Buenos Aires y pasaron a llamarla “Librería del Colegio”. A pesar de su carga histórica, el local quebró y su inventario fue rematado en la década del 80.

El edificio permaneció cerrado alrededor de 8 años y, antes de convertirse en un local de comida rápida, el librero Miguel Ávila decidió comprarlo debido a su importancia histórica y cultural. Así, tras negociaciones en las que hasta llegó a participar Jorge Bergoglio -quien luego se convertiría en el Papa Francisco, Ávila logró comprarla, le puso su nombre y preservó su historia.