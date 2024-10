¿Por qué tener un gato mejora tu salud?: la lista de beneficios

Los gatos son aliados en la mejora de tu bienestar.

Si sos de las personas que encuentran en los gatos a los compañeros perfectos, te va a interesar saber que tener un felino en casa no solo trae alegría, sino también una serie de beneficios para vos. Desde la reducción del estrés hasta el apoyo emocional, estas criaturas de cuatro patas pueden hacer maravillas por tu salud.

Los beneficios de tener un gato

¿Estrés y ansiedad? Sesión de ronroneo

Los gatos tienen un poder especial para calmar el espíritu. Según un estudio publicado en el Journal of Vascular and Interventional Neurology, acariciar a tu gato puede disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumentar la producción de serotonina. Esto significa que esos momentos de caricias no sólo son placenteros, sino que también ayudan a que te sientas más relajado.

La Asociación Americana de Psicología ha demostrado que el 70% de las personas con dificultades emocionales experimentan bienestar al interactuar con sus mascotas. Los gatos, con su capacidad para ofrecer un espacio seguro, ayudan a procesar emociones, brindando consuelo en momentos de tristeza o angustia.

Salud cardiovascular

¿Sabías que los dueños de gatos tienen un 30-40% menos de probabilidades de sufrir enfermedades cardíacas? Un estudio de la Universidad de Minnesota confirma que los gatos pueden ser tus mejores aliados en la lucha contra problemas cardíacos. La razón principal es que su presencia disminuye el estrés y la ansiedad, factores claves en la salud del corazón.

De hecho, el Human Animal Bond Research Institute encontró que el 85% de las personas que tienen un gato como compañero logran sobrellevar la soledad gracias a la conexión profunda que desarrollan con su mascota.

Compañía para combatir a la soledad

En tiempos en que la soledad se ha vuelto un tema relevante, los gatos son un excelente remedio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) resalta la importancia de la interacción social para la salud mental. La compañía de un gato puede hacer una gran diferencia, llenando tu hogar de amor y evitando la sensación de aislamiento.

La simple presencia de un felino puede mitigar la sensación de soledad, lo que contribuye a un estado emocional más equilibrado.

Beneficios psicológicos

Interactuar con gatos no solo es divertido, también mejora tu salud mental. La Human-Animal Bond Research Institute indica que los dueños de mascotas presentan niveles más bajos de depresión y ansiedad. Tener un gato puede motivarte a mantener una rutina y, a su vez, ayudar a tu bienestar emocional.

¿Listo para adoptar un gato?

Incorporar un gato a tu hogar no solo significa sumar un nuevo miembro a la familia, sino también mejorar tu salud física y mental. Con beneficios que abarcan desde la reducción del estrés hasta el apoyo emocional, los gatos son compañeros ideales para una vida más saludable.