Larreta sigue afiliado al PRO, aunque para el macrismo ya se fue del partido

Pese a las advertencias públicas, Horacio Rodríguez Larreta sigue afiliado al PRO y, al menos de momento, no está en los planes echarlo. El candidato a legislador porteño quedó en la mira de los Macri después de tomar la decisión de postularse, por fuera del partido, en las próximas elecciones porteñas. Según las primeras encuestas, el ex jefe de Gobierno está bien posicionado en el tablero y los amarillos lo perciben una importante causa para entender futuros votos perdidos.

Desde los entornos de los dos Macri se aseguró lo mismo: no hace falta expulsar a Larreta del partido porque, con su candidatura por fuera de las filas amarillas, para la ciudadanía y el afiliado quedó claro que “el pelado” ya no es más parte de la tribu M. “Abandonó el PRO, de hecho compite en contra. Ya se fue, no hay nada más que hacer”, se sostuvo desde el círculo que orbita a Mauricio. Pero lo cierto es que Larreta no se desafilió del partido por lo que, burocráticamente, sigue dentro de las filas amarillas. Tampoco está en sus planes salir de allí porque, según repite el larretismo, él fundó el espacio junto con Macri.

Para el larretismo, el ex jefe de Gobierno nunca cambió su posicionamiento ni sus ideales, sino que fueron las autoridades del macrismo las que decidieron modificar la esencia del partido y llevarlo hacia la extrema derecha. “En todo caso, deberían desafiliarse ellos", se chicaneó.

Larreta se cansó de recibir críticas públicas y no responderlas. Comenzó a mostrarse contestatario frente a los ataques presidenciales y ahora decidió hacerlo con los referentes de su propio partido que, por ver en él un polo de atracción para parte de los votos PRO, decidieron atacarlo y señalarlo como un traidor y desertor del proyecto. El candidato responderá todos los agravios que sucedan en la campaña.

Qué dicen las encuestas

Según las primeras encuestas post cierre de listas, Larreta está bien ubicado en el mapa porteño, después del primer pelotón de los tres espacios políticos más convocantes para esta elección. Para CB Consultora, el ex jefe de Gobierno está cuarto en intención de voto con el 11,8%, después de Leandro Santoro (25,3%), Manuel Adorni (19,4%) y Silvia Lospennato (13,4%). El PRO, de quedar tercero con ese porcentaje, sería víctima de una catástrofe. No es lo mismo, se baraja, quedar con la medalla de bronce pero con un resultado competitivo que con uno dramático.

Llamativamente, en este escenario de CB, Larreta es, de los más taquilleros, el que peor imagen tiene, mientras que el libertario Adorni es el mejor ubicado en este sentido y la candidata del PRO maneja un altísimo nivel de desconocimiento.

En el caso de la consultora Circuitos, Larreta se ubica quinto en el escenario electoral con el 8,6% de intención de voto por detrás de Santoro (24,1%), Lospennato (19,7%), Ramiro Marra (14,8%) y Adorni (11,4%). De darse esta disposición en los comicios del 18 de mayo, o similar, la mala noticia se la llevaría La Libertad Avanza.

De momento, ni Patricia Bullrich, funcionaria de Javier Milei pero no candidata, ni Larreta recibieron la expulsión del partido. En el caso de la ministra de Seguridad, no debería sorprender que en un futuro decida dar un paso al costado y salir del espacio amarillo, al menos sus dirigentes más cercanos están dispuestos a hacerlo, como ya pasó en la Capital Federal.

Este sostenimiento, al menos de momento, de aquellos dirigentes que tomaron otros caminos electorales, por fuera del PRO, puede ser una buena noticia para quienes, en Buenos Aires, intentan negociar individualmente con La Libertad Avanza.

Abiertamente ya se reconoce que es imposible pensar en un acuerdo de marcas, partidario, sino que habrá pactos con dirigentes puntuales, desde intendentes hasta diputados, para conformar las listas libertarias. En el PRO nacional, como ya publicó El Destape, aseguraron que en ninguna provincia hay diálogo acuerdista con los violeta, por lo que un acercamiento bonaerense se daría, al menos de sostenerse este escenario, por fuera de las estructuras orgánicas.