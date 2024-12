Parricidio en Vicente López: Martín del Río declaró, lloró y dijo ser "inocente" antes del dictamen del jurado

El acusado del parricidio en Vicente López dijo ser "ínocente"

Martín del Río, acusado de matar a sus padres, declaró, lloró y dijo ser "inocente" en el Tribunal Oral N°7 de San Isidro donde es juzgado por el parricidio de sus padres en Vicente López. Este viernes el jurado popular dará dictamen de si es responsable o no de los crímenes de José Enrique Del Rio y María Mercedes Alonso en 2022.

Frente al Tribunal y del jurado, integrado por 12 vecinos, el detenido exclamó que es "inocente", que es una "injusticia" el caso y hasta sostuvo que no podría haber matado a sus padres porque "los adoraba". Después de varias horas de testimonio, donde no respondió preguntas, su abogada, Mónica Chirivín, habló con la prensa y se mostró enojada por el rol de la fiscalía: "Ocultaron pruebas, esto no está bien, no estamos en igualdad de condiciones". "La incorporación de pruebas fue arbitraria, no me dejaron exhibir muchas de ellas", exclamó y dijo que su cliente no aceptó preguntas porque "declaró tres veces y fue siempre maltratado".

Por otro lado, algo que sorprendió, es que señaló a la ex pareja de quien era la amante de Del Río como el famoso "caminante" registrado en los videos tiempo antes de los asesinatos. Chirivín aseguró que ese hombre es el que aparece encapuchado en los videos y que "utilizaba esa modalidad para amedrentar". "Nunca fue citado, nunca fue investigado, nunca nada. Es una joda esto", manifestó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Este viernes se espera la lectura de alegatos de todas las partes y luego el dictamen del jurado popular. Acerca de la sentencia, la jueza María Coelho la dará a conocer días después a través de una nueva audiencia.

"Pensé que la próxima podía ser yo", declaró la ex amante de Martín del Río

Paola Coquiara, ex amante de Martín del Río, brindó un testimonio que dejó al acusado de matar a sus padres aún más comprometido en el juicio por el doble crimen en Vicente López. "Yo no era una relación clandestina", señaló ante la jueza María Coelho, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro.

Además, detalló que mantenía una relación de pareja con Del Río desde mediados de 2021. "Él me dijo que se estaba separando y que no se iba de su casa por la enfermedad de Cecilia", explicó en referencia a la esposa del empresario, quien tendría Lupus.

El viernes, el jurado popular dará dictamen de si es responsable o no de los crímenes

La relación entre ambos comenzó en 2017, cuando Coquiara trabajaba como asesora inmobiliaria, pero se consolidó recién en 2021. La mujer explicó que Del Río le prometió varias veces que se mudaría con ella, aunque esos planes nunca se concretaron. "Yo lo admiraba comercialmente. Lo consideraba una persona inteligente, ahora solo creo que es hábil para mentir. Nunca vi un nivel de mentiras así", expresó.

Además, Coquiara relató operaciones inmobiliarias irregulares, en las que el acusado dejó pagos pendientes o logró que le entregaran propiedades sin cumplir los acuerdos financieros. Por otro lado, recordó que la última vez que vio a Del Río fue el 18 de agosto de 2022, seis días antes del hecho.

Por último, descartó cualquier vínculo de la empleada doméstica Nina Aquino con el crimen, a pesar de que inicialmente fue detenida. "Nunca creí lo de la empleada. Ella trabajaba hace años y era de confianza. Si hubiese facilitado el ingreso, habrían ido el fin de semana", dijo.

