Murió la escritora María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges

La mujer tenía 86 años y atravesaba un cáncer de mama. Falleció este domingo en la localidad bonaerense de Vicente López.

La escritora María Kodama falleció este domingo a los 86 años, tras padecer un cáncer de mama. Fue la esposa de Jorge Luis Borges en 1986 y se había casado meses antes del deceso del escritor argentino.

Kodama nació en Buenos Aires el 10 de marzo de 1937 y conoció a Borges en unas sesiones de estudios literarios gracias a su condición de licenciada en Literatura y el interés compartido en las lenguas anglosajonas. Posteriormente iniciaron estudios del islandés, idioma en el que Borges estaba interesado, por considerarlo una lengua madre.

La mujer pasó sus últimos días en la localidad bonaerense de Vicente López donde murió este domingo como consecuencia de un cáncer de mama que le había sido detectado en los últimos tiempos, informaron allegados.

Luego de ser compañera de estudios de Borges,​ en 1975 viajaron juntos a los Estados Unidos, mientras que Kodama colaboró con el escritor en los libros Breve antología anglosajona (1978) y Atlas (1984), testimonio de viajes que ambos realizaron juntos alrededor del mundo, y también en la traducción del Gylfaginning, primer libro de la Edda Menor de Snorri Sturluson, que se publicó bajo el título La alucinación de Gylfi.

En 1978 se estrenó una película dirigida por Ricardo Wullicher llamada Borges para millones en la cual aparece Kodama. El 26 de abril de 1986 se casó con el escritor, pocos meses antes de la muerte de Borges, y la boda se realizó por poderes en Asunción del Paraguay.​ Luego, Kodama presidió la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, con sede en Buenos Aires.

"Cuando me hablaban de esposas yo solo conocía a las que se les ponían a los presos. Yo no quería casarme para ser una prisionera y menos tener hijos que me iban a absorber toda la vida", había dicho Kodama a propósito de su vínculo con el escritor en una entrevista reciente con Télam a propósito de la aparición de libro de memorias "María Kodama. Esclava de la libertad".

María Kodama sorprendió con una participación en la televisión

En 2021, María Kodama debutó como jurado en Los 8 escalones del millón, el programa de Guido Kaczka por El Trece, e impactó tanto a los presentes en el estudio del canal como a los televidentes con su sabiduría, su inteligencia y los recuerdos de su vida junto a su exmarido Jorge Luis Borges. “Escritora, maestra, profesora, ella cuida celosamente algo que es patrimonio de la Argentina y del mundo, que es la obra de Borges”, la presentó el conductor durante la emisión del martes 21 de septiembre de 2021.

A modo de introducción de la nueva participante prestigiosa e inesperada para muchos, el líder del ciclo indagó acerca de sus primeros acercamientos hacia el escritor argentino más destacado y reconocido de la historia, quien murió a los 86 años el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza. “A veces se trata de intentar a Borges, siempre con un diccionario y libros de historia al lado... ¿No es cierto, María?”, le preguntó, y ella no tuvo problemas en responder: “No sólo con la obra de Borges, sino en toda relación humana, lo primero es sentir. Si uno no siente hay que esperar, porque nuestra mente todavía no está lo suficientemente entrenada para aprender eso con los sentidos”.

Luego, Kodama ya se metió de lleno con los primeros contactos con uno de los ensayistas de habla hispana más trascendentes: “Cuando yo tenía 8 años, cayó un libro de Borges y yo no sabía quién era. Lo abro y leo ‘nadie lo vio desembarcar en la unánime noche’. Yo pensé ‘Dios mío, ¿qué es esto?’. No entendí nada... Pero fue tan impresionante porque su prosa tiene un ritmo y ese ritmo me fascinó”.

Acerca de la genialidad de la obra llamada Las ruinas circulares por parte de quien fue su marido apenas menos de dos meses antes de su muerte, ya que se casaron el 26 de abril de 1986, reveló: “Él explicó que cuando trabajaba en la Biblioteca Miguel Cané, lo único que quería era llegar a su casa para escribir ese libro. Dijo ‘lo terminé en una semana, nunca antes ni después pude escribir algo con esa intensidad’. Esa intensidad es la que sentí a los 8 años y la sentí sin entender intelectualmente nada de ese cuento, a tal extremo me fascinó que si hubiera que quemar todas sus obras, esa sería la única que conservaría”.

Antes de casi terminar con su primera participación en Los 8 escalones del millón, por El Trece, Kodama les preguntó a los participantes "cuál fue para Borges la gran pasión argentina, quizás la única” y ninguno supo la respuesta correcta: la amistad. Luego, ya en la última instancia, el interrogante fue qué libro de poemas editó en 1923. Sin embargo, allí sí hubo un ganador, ya que Fernando dijo "Fervor de Buenos Aires" y se llevó el premio mayor del millón de pesos. Entonces, tras el festejo, Kaczka se acercó a ella para agradecerle afectuosamente por haber aceptado la invitación a ser parte de su programa.

​​​​​