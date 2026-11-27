La Municipalidad de General Pueyrredon intimó a las empresas de transporte público a renovar las unidades que no cumplen con los requisitos de antigüedad y seguridad establecidos por la normativa vigente.

{{{htmlAmp}}}

La disposición establece que los colectivos con más de 10 años deberán ser retirados de circulación antes del 31 de diciembre. De esta manera, desde el viernes 1 de enero de 2027, aquellas que no se ajusten a las condiciones exigidas no podrán continuar prestando servicio.

Las compañías deberán presentar un plan para actualizar sus respectivas flotas y acreditar la incorporación de nuevos vehículos. La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Transporte municipal y contempla sanciones económicas para las empresas que no cumplan con los plazos.

¿Cómo será la renovación de colectivos que prepara Mar del Plata?

A partir de la notificación municipal, las compañías tendrán un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de renovación. El documento deberá detallar qué vehículos incorporarán, acompañar los títulos o contratos de compra, incluir las facturas proforma y especificar las fechas estimadas en las que las nuevas unidades estarán habilitadas para circular.

La disposición también establece que cada línea deberá contar con el parque móvil mínimo y la reserva operativa exigidos por la Ordenanza 16.789. Una vez vencido el plazo, los colectivos que superen la antigüedad permitida quedarán excluidos del parque habilitado para prestar el servicio.

El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en multas de hasta 50.000 boletos planos por cada unidad fuera de regla, de acuerdo con el artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones. En determinadas circunstancias, las sanciones también podrían llegar a la caducidad de la concesión.

El régimen contempla, además, que las multas se calculen sobre el valor del boleto vigente al momento del pago. En caso de reincidencia, los importes podrán aumentar un 25% desde la segunda infracción, con un incremento adicional del 20% por cada nueva reiteración.

La decisión del gobierno de Guillermo Montenegro se conoce cinco meses después del accidente ocurrido el 22 de junio, cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control, subió a la vereda y atropelló a varias personas que esperaban en una parada del sector de Boulevard Patricio Peralta Ramos y Rivadavia, junto al Skate Park Bristol.

El hecho provocó la muerte de Guadalupe Merlos, de 18 años, y dejó varios heridos, entre ellos Thiago Vera, de 19, quien permaneció internado en terapia intensiva.

Durante la investigación judicial, el conductor declaró que el vehículo se había quedado sin dirección de manera repentina. Las pericias mecánicas detectaron la rotura de una rótula vinculada al mecanismo de dirección, presuntamente relacionada con una falta de mantenimiento. El sistema de frenos, en tanto, funcionaba correctamente.

La causa continúa en la UFI N° 11 y contempla los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.