Trenes Argentinos habilitó la compra de pasajes de larga distancia para la temporada de verano, con una nueva modalidad que permite financiar los boletos en hasta seis cuotas fijas sin interés a través de Mercado Pago.

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La venta comprende viajes a Mar del Plata y Junín para diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril de 2027. Los tickets se pueden adquirir por internet o de manera presencial en las estaciones habilitadas.

El beneficio de financiación está disponible exclusivamente para las operaciones realizadas desde la página oficial de Trenes Argentinos. En cambio, quienes compren en las boleterías deberán abonar en efectivo o mediante un único pago.

Paso a paso: cómo comprar pasajes de trenes de larga distancia en hasta 6 cuotas sin interés

Para acceder al beneficio de pago en cuotas, los usuarios deberán ingresar al portal de ventas de Trenes Argentinos, seleccionar el destino, las fechas y la cantidad de pasajeros.

Ingresar a la página oficial: acceder a webventas.sofse.gob.ar y registrarse o iniciar sesión con una cuenta existente. Seleccionar el viaje: elegir las estaciones de origen y destino, la fecha de ida y, si corresponde, la de regreso. Indicar los pasajeros: completar los datos personales solicitados para cada persona que viajará. Elegir los servicios: seleccionar los horarios disponibles y la categoría del asiento, de acuerdo con la oferta del recorrido. Realizar el pago: continuar con la opción de Mercado Pago y seleccionar la financiación disponible para el importe de la operación. Confirmar la compra: una vez aprobado el pago, guardar el comprobante y los pasajes electrónicos para presentarlos durante el viaje.

En cuanto a las condiciones de financiación, las compras cuyo importe total se encuentre entre $ 60.000 y $ 120.000 podrán abonarse en tres cuotas fijas sin interés. Para operaciones desde $ 120.000, se habilitará la alternativa de seis pagos.

Trenes de larga distancia: precios para la temporada de verano

Pasajes de trenes | Constitución - Mar del Plata

Franja tarifaria 1

Categoría: Primera desde $ 40.500

Categoría: Pullman desde $ 48.600

Pasajes de trenes | Retiro - Junín

Franja tarifaria 1

Categoría: Primera desde $ 15.400

Categoría: Pullman desde $ 18.400

Franja tarifaria 2