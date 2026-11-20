El concejal radical y precandidato a intendente de Córdoba, Sergio Piguillem, presentó un plan de transporte urbano para la capital provincial que contempla la incorporación del Bondi Urbano Digital (BUD).

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El sistema eléctrico utilizaría los corredores troncales actuales, con guiado digital y prioridad semafórica bajo la tecnología Digital Rail Transit (DRT). Cada unidad tendría capacidad para transportar hasta 300 pasajeros y se articularía con las líneas barriales para reducir los tiempos de viaje y las emisiones, de acuerdo con las infografías del proyecto.

"El BUD es parte del nuevo diagrama que estamos proponiendo de corredores y de conectividad en la mancha urbana de la ciudad de Córdoba, que es la cuarta más grande de Latinoamérica y la más grande de la Argentina", remarcó Piguillem en diálogo con El Destape.

La iniciativa tiene como antecedente una primera y única experiencia piloto desarrollada en la ciudad brasileña de Curitiba desde 2025. Según sus impulsores, el sistema permitiría reducir los costos de inversión frente a otras alternativas de transporte, como la red de subterráneos que llegó a plantearse para Córdoba, pero finalmente fue descartada en 2010.

"Este BUD nos parecía una propuesta, primero muy moderna y, segundo, con muy bajo costo de infraestructura, prácticamente sin intervención en la ciudad", explicó el concejal.

Además, indicó que las obras necesarias se limitarían al arreglo de baches en los corredores elegidos y a la instalación de bandas magnéticas, tareas que estarían a cargo de las empresas responsables del desarrollo.

Con un transporte urbano cordobés en crisis que se profundizó con la salida de ERSA, iniciada en 2024 y concretada al año siguiente, y el retiro de FAM en marzo pasado, Piguillem consideró que el BUD podría responder justamente a una de las principales demandas de los usuarios.

La salida de ambas empresas obligó a acelerar la redistribución de los recorridos, que quedaron bajo la operación de Tamsau, SiBus, SolBus y Coniferal, luego del episodio de "sabotaje" que dejó fuera de circulación a gran parte de la flota.

"Hay que darle una vuelta de rosca al sistema de transporte porque la gente lo pide a gritos acá. Es una de las grandes demandas, el déficit del sistema de transporte", insistió el legislador local.

Vías magnéticas, una reducción de costos del 70% e interés de La Matanza

En la documentación de la licitación de Brasil, el BUD se presenta como un vehículo de tecnología china que utiliza vías magnéticas y puede operar de manera autónoma.

Su instalación es sencilla y, a diferencia de los sistemas convencionales de tren ligero (LRV), representa una alternativa que podría reducir hasta un 70% los costos de infraestructura.

También incorpora seguimiento automático, guiado autónomo y protección electrónica activa, características que contribuyen a mejorar la seguridad durante la circulación.

En 2025, la Agencia de Asuntos Metropolitanos de Paraná firmó el Contrato Nº 15/2025 con CRRC Nanjing Puzhen CO. LTD y Global Ace Participações e Investimentos LTDA. El acuerdo contempló la contratación de actividades de investigación, desarrollo e innovación, además del suministro, en calidad de préstamo, de un vehículo diseñado exclusivamente por la compañía.

También incluyó los materiales y la mano de obra especializada necesarios para implementar un proyecto piloto en la Región Metropolitana (RMC).

"La experiencia de Curitiba es una prueba piloto que terminó hace aproximadamente 15 días. Duró un año y, según los resultados de la evaluación técnica y de los usuarios que nos han presentado, alcanzó un 93% de efectividad en la primera categoría y cerca de un 96% de aprobación por parte de los usuarios", destacó Sergio Piguillem.

CRRC, la firma china detrás del BUD, dio un primer paso para evaluar su llegada a la Argentina. El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, firmó un Memorándum de Entendimiento con representantes de la empresa para "evaluar alternativas de vanguardia", entre las que se incluye el desarrollo, para incorporar a futuras iniciativas destinadas a mejorar el transporte público del distrito.

Entre los aspectos que se analizarán figuran la capacidad de la red local, los costos de infraestructura, los requerimientos de mantenimiento, la autonomía y recarga de las unidades, la adaptación a la red vial existente, la seguridad de los pasajeros, los niveles de automatización y la integración con otros medios de transporte.

El fabricante también destaca sistemas de recuperación de energía durante el frenado y distintas soluciones destinadas a reducir el consumo energético y las emisiones asociadas al funcionamiento del transporte.