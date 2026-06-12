La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dejar firme la condena a prisión perpetua de Hugo Elbio Bermúdez por el caso Candela generó una profunda conmoción en Carola Labrador, la madre de Candela Sol Rodríguez, asesinada en 2011. Después de casi 15 años de proceso judicial y de espera marcada por el dolor, la mamá aseguró que el fallo representa una señal alentadora para muchas familias que atraviesan lo mismo.

"Un poquito de esperanza nos da porque yo pertenezco a Atravesadxs por el Femicidio. Es lo que siempre esperé. Ojalá que todos tengamos esto", expresó Carola al conocer la resolución del máximo tribunal de Justicia, que rechazó el último intento de la defensa del condenado para revisar la sentencia.

La decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García Mansilla dejó firme la pena de prisión perpetua contra Bermúdez, quien es considerado por la Justicia como el autor material del secuestro y asesinato de la niña de 11 años.

Más de una década de lucha

Más allá del aspecto judicial, las palabras de Carola reflejaron el recorrido personal que debió afrontar desde agosto del 2011. La madre de Candela recordó los años de exposición pública, las versiones que circularon sobre el caso y el impacto que todo ello tuvo en su familia. "Fueron años difíciles, con mucho trabajo y mucha lucha. Tuve que honrarla después de las barbaridades que se dijeron sobre una niña de 11 años", señaló.

Durante todo este tiempo, Labrador se convirtió en una de las voces más activas en el reclamo de justicia por su hija y en la defensa de otras familias víctimas de femicidios. "Honrar la memoria de Cande y criar a mis dos hijos fueron parte de esta lucha", agregó.

Carola también se refirió a las similitudes que encontró entre sus vivencias y el femicidio de Agostina Vega, la niña de 14 años que apareció desmembrada en un descampado de la ciudad de Córdoba.

"Lloré un montón con el caso y salí a pedir que no la insulten a la mamá. Hablaron muchas barbaridades de una niña de 14 años, todos esos días fue como revivir y remover todo", expresó la madre de Candela y agregó: "En ese caso tampoco se actuó bien, esperan y dejan pasar tiempo que es importantísimo".

El caso Candela: un femicidio que marcó a toda una generación

El femicidio de Candela Sol Rodríguez conmocionó al país y se convirtió en uno de los casos criminales más resonantes. La niña desapareció en Hurlingham y fue buscada durante nueve días hasta que su cuerpo fue hallado en un terreno baldío de Villa Tesei.

El juicio que se realizó en el 2017 concluyó con la condena a perpetua de Bermúdez y con distintas penas para otros implicados por su participación en los hechos. Para Carola, el fallo de la Corte no borra el dolor ni devuelve el tiempo perdido, pero sí representa una confirmación de aquello que reclamó durante casi 15 años.



Para cerrar, la mujer dio un mensaje a los familiares "que no tienen justicia" y a "los que quieren borrar el femicidio". Los familiares "tienen que luchar e informarse y estudiar la causa. No hay que rendirse, lo único que nos queda es luchar porque se haga Justicia. Queremos que se mueran presos, ya nos arruinaron la vida, estamos destrozados, nos arruinaron la vida, lo único que pedimos es que la Justicia los deje presos de por vida, que no saquen la figura del femicidio".