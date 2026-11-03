Última encuesta en CABA: quién gana entre Bullrich y Macri si la elección fuese hoy

Una encuesta midió a los principales actores de la política porteña y le preguntó a la gente a quién votaría en una elección en la Ciudad de Buenos Aires si los comicios fueran este fin de semana. El jefe de gobierno actual, Jorge Macri y la senadora nacional Patricia Bullrich aparecen cómo los principales exponentes.

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Si las elecciones en CABA fueran el próximo domingo, La Libertad Avanza sería el espacio político más elegido, aunque con una diferencia mínima sobre el PRO. Así lo refleja una encuesta de DC Consultores, que midió las preferencias electorales de los porteños de cara a los comicios de 2027.

Ante la pregunta sobre por cuál espacio votarían, el 29,9% de los consultados se inclinó por La Libertad Avanza, mientras que el 28,3% manifestó su apoyo al PRO. De esta manera, ambas fuerzas concentran más de la mitad de las preferencias y configuran una competencia prácticamente empatada. En tercer lugar aparece la opción "Otro", con el 22,9%. Más atrás se ubican el peronismo, con el 13,7%, y el kirchnerismo, con el 5,2%.

Jorge Macri lidera la carrera por la Jefatura de Gobierno

La consultora también presentó un escenario electoral con nombres propios para definir quién sería el próximo jefe de Gobierno porteño. En ese escenario, Jorge Macri aparece primero, con el 33,8% de intención de voto. En segundo lugar se ubica Patricia Bullrich, con el 27,6%, lo que representa una diferencia de 6,2 puntos entre ambos dirigentes.

El tercer puesto corresponde a Leandro Santoro, con el 19,2%. Bastante más atrás aparecen Horacio Rodríguez Larreta, con el 7,9%, y Roberto García Moritán, con el 5,8%. La categoría "Otro" reúne el 5,7% restante. Los números muestran una disputa concentrada principalmente entre el actual jefe de Gobierno y la exministra de Seguridad

Sin embargo, otro de los datos destacados del relevamiento surge al consultar a los encuestados qué orientación política preferirían para la Ciudad en las próximas elecciones. El 39,1% manifestó que votaría por un cambio de rumbo total. En tanto, el 35,6% se inclinó por la continuidad del jefe de gobierno y el PRO, mientras que el 25,3% eligió una continuidad, pero con La Libertad Avanza sin Macri.

La posible alianza entre el PRO y La Libertad Avanza

La encuesta también indagó sobre qué sucedería si el PRO y La Libertad Avanza decidieran competir en una lista única en la Ciudad. En ese escenario, el 42,6% de los consultados considera que ambos espacios se acercarían porque sumarían fuerzas.

Sin embargo, la posibilidad de una alianza no genera una postura uniforme. El 34,7% respondió que su decisión dependería de quién encabezara la lista, mientras que el 11,4% sostuvo que no cambiaría su posición. Por su parte, otro 11,3% consideró que una lista conjunta los alejaría porque sentirían que pierden lo que tenían de cada espacio.