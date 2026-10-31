Karina no la va a echar a Bullrich, Milei se ve con Lula y la versión oculta sobre Santiago Caputo

"Está todo muy picante pero no hay chance de que Karina la eche a Pato. No va a pasar. Que quede como la Chacho Álvarez y se vaya ella". La frase pertenece a un operador libertario. Se la dijo a El Destape. Y grafica perfectamente cómo está hoy el oficialismo con la inminente salida de Patricia Bullrich.

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En La Libertad Avanza la acusan a la exministra de Seguridad de haber salido a operar que Karina la quiere echar y que quiere poner en la jefatura del bloque en el Senado para reemplazarla a Nadia Márquez, una senadora 100% karimenemista. "Es totalmente falso. Nadie la quiere echar", salieron a desmentir esa información desde ese espacio ante El Destape.

Bullrich iba a empezar a ensayar el relato de la ruptura esta semana pero la agenda de Flávio Bolsonaro la eclipsó y tuvo que guardarse. Se espera que en los próximos días haya definiciones. Quienes rodean a "Pato" la ven animada con la idea de ser candidata a presidenta pese a que está pasando un muy mal momento personal y familiar, según pudo averiguar este portal.

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Javier Milei mandó un mensaje en clave este viernes con un retuit: "Si quiere ser candidata que se vaya" fue el relato entrelíneas. Es que reposteó un tuit de la cuenta paralela de X de Karina Milei con un video de Martín Menem donde dice de manera explícita: "No hay dos candidatos en La Libertad Avanza". Clarito.

El tuit de la cuenta "Me Dicen El Jefe" afirma: "Martín Menem y una definición sin discusión: 'No hay dos candidatos en La Libertad Avanza'. El liderazgo de Milei es único e irrepetible, un fenómeno académico e histórico para transformar el país. En 2027 se consolida la Argentina libertaria. VLLC!!!". El clima está áspero.

Por otro lado, esta semana se va a dar un cruce inesperado: Milei se va a tener que ver con Lula da Silva. El presidente argentino, después de haber ayudado a huir a Flávio Bolsonaro de Brasil, se cruzará en la Cumbre Iberoamericana en Madrid con el ganador de las elecciones en ese país.

Será entre el 4 y 5 de noviembre. Ambos mandatarios confirmaron su presencia. En Casa Rosada ya adelantan que Milei tratará de evitar cualquier tipo de foto con Lula o cruce entre los pasillos.

Sobre la huida de Bolsonaro está girando una versión en las últimas horas. Es que finalmente a Santiago Caputo, en medio del operativo por la salida del país del candidato perdedor, lo traicionaron.

No hubo método de distracción con la primera nota que apareció en un medio argentino que revelaba que un avión en Iguazú iba a trasladar a Bolsonaro para que salga de Brasil y huya hacia EEUU sino que fue una filtración que enojó al caputismo.

Según estos rumores, quien filtró la información y casi hace abortar el plan de fuga fue Leonardo Scaturicce, empresario dueño de Flybondi y ex SIDE. Si bien cosecharon un buen vínculo en los últimos años, hace unos meses que están peleados con el asesor de Milei, Santiago Caputo.