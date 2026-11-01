Incertidumbre económica, bajos salarios y desempleo, lo que más preocupa a los argentinos

La incertidumbre económica, los bajos salarios y el desempleo son las principales preocupaciones de los argentinos a casi tres años de gobierno de Javier Milei, según reveló el último informe elaborado por la consultora Zentrix.

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El relevamiento también mostró que la desaprobación de la gestión del presidente Javier Milei continúa por encima del 55%, mientras que la aprobación, aunque subió el último mes, apenas supera el 36%.

La economía sigue encabezando las principales preocupaciones de la gente

De acuerdo con la encuesta, la incertidumbre económica encabeza las preocupaciones de la población, con el 48,2% de las respuestas, seguida muy de cerca por los ingresos y salarios, con el 46,2%, y el desempleo, con el 44,6%.

Recién en cuarto lugar aparece un elemento no económico como la corrupción, con el 42,9%. Luego, las tarifas de los servicios públicos constituyen la principal preocupación para el 28,8% de los consultados.

De esta manera, cuatro de las cinco preocupaciones más mencionadas están directamente relacionadas con la situación económica, particularmente con los ingresos, el empleo y el costo de vida.

El listado completo relevado por Zentrix sobre cuál es la "principal preocupación" de la gente es el siguiente:

Incertidumbre económica: 48,2%.

Ingresos y salarios: 46,2%.

Desempleo: 44,6%.

Corrupción: 42,9%.

Tarifas de servicios públicos: 28,8%.

Inseguridad: 20,7%.

Educación: 20,2%.

Deudas: 16,7%.

Inflación: 16,7%.

Salud: 13%.

Los resultados muestran que las preocupaciones económicas se ubican por encima de otras problemáticas, como la inseguridad, la educación y la salud, y que constituyen seis de las diez principales.

La inflación aparece considerablemente por debajo de las inquietudes vinculadas con los salarios y la falta de empleo, aunque, manteniéndose alrededor de un 2% mensual, sigue siendo la principal para un 16,7% de la gente, igual que las deudas en el marco de la morosidad familiar récord.

La desaprobación de Milei supera a la aprobación por casi 20 puntos

En paralelo, el relevamiento mostró que el 55,5% de los encuestados desaprueba la gestión de Javier Milei, frente a apenas un 36,2% que la aprueba. Esto representa una diferencia negativa de 19,3 puntos porcentuales para el Gobierno.

De este modo, aunque la aprobación presidencial registró su tercera suba mensual consecutiva, desde el 31,4% de julio hasta el 36,2% de octubre, continúa considerablemente por debajo del rechazo.

La imagen personal de Milei presenta un panorama incluso más desfavorable: el 58% de los consultados tiene una valoración negativa del mandatario, mientras que solamente el 35,9% mantiene una imagen positiva, una brecha de 22,1 puntos porcentuales.

El estudio de Zentrix se realizó entre el 19 y el 30 de octubre de 2026, mediante una encuesta online de alcance nacional que incluyó 1.278 casos de las 24 jurisdicciones del país. La muestra fue ponderada por región, edad y sexo.