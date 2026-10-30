El aumento del rechazo a la gestión y a la figura de Javier Milei, que ya ronda el 60%, se explica en buena medida por la creciente desaprobación que el presidente registra entre los más pobres. La diferencia de opinión entre las personas que integran la clase baja y la clase alta es incluso mayor que la que se registra entre hombres y mujeres.

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El dato surge del análisis de cinco encuestas de consultoras que miden de forma periódica el grado de aceptación de Milei y de su gobierno. Con una reprobación general que, según el promedio de estos estudios, alcanza el 58,8%, el rechazo al presidente entre los pobres alcanza un promedio de 67,3%. Más de dos tercios de la clase baja y media baja reprueban al gobierno de Milei.

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Sin plata el día 20: la brecha económica que detonó el enojo del Presidente

El registro es compatible con otro dato que reflejan las encuestas y que enfureció al presidente la semana pasada: la dificultad de buena parte de la población para llegar a fin de mes. De acuerdo con el último informe de la consultora Zentrix, el 65,3% de la población sólo llega a cubrir sus gastos hasta el día 20 del mes. “Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”, reaccionó Milei.

El dato de Zentrix coincide además, de manera impactante, con una cifra que publicó esta semana el Banco Provincia: el 57% de los empleados del sector privado que cobran sus sueldos en esa entidad se quedan sin saldo el día 20 del mes. De ese universo, un 36% se queda sin plata en la cuenta el día 10. Son datos que se combinan con la morosidad récord en el endeudamiento de las familias, del 12,9%.

La brecha social de la desaprobación: de la caída en la clase baja al respaldo en el segmento ABC1

La crisis económica y el deterioro de la calidad de vida de los sectores más pobres empezaron a impactar con fuerza en las encuestas. Un primer dato surge de la propia encuesta de Zentrix, que muestra que la reprobación de Milei es en general del 56,8% y del 72,9% entre los que se autodefinen como de clase baja. La contracara: entre los que se autoperciben de clase alta, la reprobación es de apenas 25,2%.

“Es evidente que el malestar económico es el que hace que aumente la desaprobación, más allá de cualquier componente ideológico vinculado a la clase. La gente que está pasando por una mala situación económica le está asignando las responsabilidades al gobierno, cosa que no pasaba hace un año o un año y medio”, señala Claudio Montiel, director de Zentrix.

¿Qué dicen las encuestas de Zentrix, Atlas Intel y Udesa sobre la gestión libertaria?

El diferencial de clase aparece también en el último estudio de Atlas Intel, la consultora internacional que publica con la agencia Bloomberg. El nivel general de reprobación del presidente es del 57,2%. El porcentaje trepa al 68,7% entre los consultados con un ingreso familiar de entre $630.000 y $1 millón. Es, empezando de abajo, el segundo de los seis segmentos sociales que distingue la consultora, según nivel de ingreso. La reprobación también es mayor al promedio en los segmentos 1 y 3. Solo en el segmento 6, aquellos con ingresos familiares superiores a los $3 millones, Milei tiene mayor aceptación que rechazo.

El cambio de tendencia histórico según la Universidad de San Andrés

Esto no fue siempre así, revela el análisis evolutivo que hace la última Encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés (Udesa). Con una aprobación general del 36%, la aceptación en la clase baja alcanzó este mes el 30% y, en el otro extremo de la pirámide, en el segmento ABC1, el 41%. En el inicio del gobierno de Milei, la aprobación era similar a la de hoy entre los más ricos y de más del 50% entre los más pobres. Según Udesa, el diferencial de clase es hoy mayor al de género.

El factor educativo y la brecha de género: cómo votan y opinan los distintos sectores

Con ese dato coincide el último estudio de Trespuntozero, la consultora de Shila Vilker, que apela al nivel educativo para medir la posición social. El rechazo entre los consultados que cuentan solo con educación primaria es el más alto: 69,2%, frente a una reprobación del 52,7% entre los universitarios. Esa diferencia, de 16,5 puntos porcentuales, es mucho mayor que el diferencial de género, con un 64,7% de rechazo entre las mujeres y del 58,4% entre los hombres.

La quinta consultora que registra que a Milei le va peor entre los más pobres es Management & Fit, que indica que en la clase baja la reprobación es del 58,8%, siete décimas por encima del rechazo general, que alcanza el 58,1%.