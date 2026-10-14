Una histórica empresa de biotecnología teme por su futuro en el país tras un proceso de liquidación

Una importante empresa de biotecnología puede cerrar sus puertas luego de que la firma matriz avanzara con el pedido de liquidación. Los trabajadores temen por su futuro laboral con el agravante del crecimiento de la desocupación por la crisis económica que generó Javier Milei.

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La compañía Moolec Science SA, registrada en las Islas Caimán, era la controlante de Bioceres SA, que ingresó en proceso de quiebra en diciembre pasado y esto podría tener consecuencia directa sobre los activos y negocios que la compañía mantiene en la Argentina, entre ellos la firma cordobesa ValoraSoy.

Ante los organismos regulatorios de Estados Unidos, Moolec sostuvo que perdió el control de Bioceres tras la apertura del procedimiento judicial. Sin embargo, acreedores de la compañía argentina consideran que la empresa cuenta con patrimonio que podría responder por las deudas pendientes.

Temor en la planta de ValoraSoy de Córdoba

La eventual liquidación agrega interrogantes sobre la situación de ValoraSoy, una empresa radicada en Córdoba que produce y exporta proteínas texturizadas de soja, harinas pregelatinizadas de garbanzo y productos expandidos a base de esa legumbre.

Según afirmaron fuentes del sector, sus trabajadores se enteraron de la convocatoria sin haber recibido comunicaciones del accionista controlante sobre los pasos que se seguirían si la disolución resulta aprobada.

Además de sus participaciones empresariales, Moolec cuenta con desarrollos tecnológicos que podrían integrar su patrimonio. Uno de ellos es la tecnología denominada Piggy Sooy, basada en plantas de soja modificadas genéticamente para expresar altos niveles de hemoproteínas porcinas en sus semillas.

El desarrollo convierte a la planta en una plataforma para producir proteínas de origen animal mediante semillas de soja. La tecnología cuenta con una patente registrada en Estados Unidos cuyos derechos comerciales se extienden hasta 2042. La decisión de los accionistas de Moolec podría abrir una nueva etapa para estos activos, aunque todavía no está definido qué ocurrirá con ellos ni con las operaciones que la firma mantiene en el país.

La quiebra de Bioceres avanza en los tribunales

Mientras se define el futuro de Moolec, la Justicia continúa con el proceso de quiebra de Bioceres SA. El juez Cristian Javier Pizzi dispuso la realización de una subasta pública para el 12 de noviembre, en la que se ofrecerá un Toyota Corolla XLI 1.8 CVT, sedán de cuatro puertas, modelo 2016. El vehículo tendrá un precio base de $18 millones.

La subasta constituye uno de los próximos pasos dentro de un expediente en el que los síndicos ya presentaron los informes individuales correspondientes a los créditos reclamados por los acreedores. La sindicatura está integrada por las contadoras rosarinas Vanesa Lorena Beccacece, Gabriela Marta Gorini y María Lorena Chacon. Su tarea incluye analizar las acreencias presentadas y aportar información para determinar cuáles corresponden ser reconocidas dentro del proceso.