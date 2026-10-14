Feinmann se pudrió y dio el dato que Milei no quería escuchar: "Muy fuerte"

Eduardo Feinmann analizó el dato de inflación de septiembre que difundió el Indec y señaló la distancia entre el resultado y las metas que había planteado el gobierno de Javier Milei. Al aire de Radio Mitre, el periodista también puso el foco en el impacto de los aumentos de precios sobre los ingresos.

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"Muy lejos de lo que soñaba en algún momento", sostuvo Feinmann al referirse al índice de precios de septiembre, que registró una suba del 1,9%. "Dijo el Presidente en algún momento que en agosto iba a empezar con 0. Está lejos”, señaló el conductor. Y agregó: “No ocurrió ni tampoco va a ocurrir", dijo.

El periodista también recordó las proyecciones que había expresado el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la evolución de la actividad y los precios. "Y todavía estamos muy lejos de lo que prometiera en abril el propio ministro Caputo, ¿no? Que los mejores 18 meses comenzaban justamente en ese momento", afirmó.

Feinmann se pudrió y dio el dato que Milei no quería escuchar.

El impacto de los precios en el bolsillo

Otro de los puntos que destacó Feinmann fue la persistencia de la inflación mensual en torno al 2%. "Lleva cinco meses consecutivos en la zona del 2% mensual", advirtió.

Feinmann consideró que el índice general no alcanza para dimensionar el efecto de los aumentos sobre la economía cotidiana. "Lo que le pegó a la gente muy fuerte en el bolsillo no fue ese 1,9%, sino el 3,1% en alimentos y tarifas", sostuvo y agregó: "Eso te pega de lleno".