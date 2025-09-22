La FLU volverá con más stands de librerías de usados.

El primer fin de semana de octubre se realizará uno de los eventos más esperados por la comunidad de lectores: La Feria del Libro Usado (FLU) 2025. Al igual que en años anteriores, la cuarta edición tendrá lugar en la Plaza del Lector, contigua a la Biblioteca Nacional, ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

En 2024, la FLU reunió a más de 60.000 personas y este año vuelve por más. La propuesta para el sábado 4 y domingo 5 de octubre es promover la lectura y el encuentro entre lectores, autores y libreros, además de dar a conocer las mejores librerías de usados del país en un contexto donde los consumidores cuidan más en qué gastan su dinero. El ingreso es por avenida Las Heras 2505 y será de 12 a 19 horas con entrada libre y gratuita.

¿Cómo será la Feria del Libro Usado 2025?

La feria contará con stands, charlas, lecturas y música en vivo. También habrá gastronomía para todos los gustos y café de especialidad. Del evento también participarán figuran destacadas y emergentes de la cultura como Fabián Casas, Betina González, Natalia Litvinova, Juan Mattio, Santiago Caruso, Guillermo Korn, Kike Ferrari, Milagros Porta, Juan Tolosa, Karina Pedace, Mariana Montepagano, Nadia Rivero y Los Fantasmas del Futuro.

Por otro lado, la música en vivo estará a cargo de Axel Krygier, Marco Amar y de La Ferni. Desde la organización contaron que una de las novedades de este año es que se incorporarán siete librerías de usados y resaltan que el evento sigue "creciendo" en un contexto de consumo debilitado.

Según datos de la Cámara Argentina del Libro, la venta nacional y facturación en la industria disminuyó en un 40%, aunque se registró un 40% estable y apenas un incremento del 20% en el primer semestre del 2025. En comparación al mismo periodo del 2024, las ventas disminuyeron en un 36% y apenas un 3% del sector reportó estabilidad. Es así como la FLU emerge como una alternativa con precios económicos, recomendaciones más detallas por parte de libreros expertos, charlas y lecturas en vivo con representantes de las letras.

Programación de la Feria del Libro Usado 2025

Sábado 4

13 hs – Marco Amar (música en vivo).

14 hs – El cuerpo de la lengua. Poesía en movimiento. Mariana Montepagano y Natalia Litvinova.

15 hs – IAceleración artificial y delegación cognitiva. Karina Pedace y Santiago Caruso.

16 hs – Discurso de apertura por Betina González.

17 hs – Axel Krygier (música en vivo)

Domingo 4