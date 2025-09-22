El primer fin de semana de octubre se realizará uno de los eventos más esperados por la comunidad de lectores: La Feria del Libro Usado (FLU) 2025. Al igual que en años anteriores, la cuarta edición tendrá lugar en la Plaza del Lector, contigua a la Biblioteca Nacional, ubicada en el barrio porteño de Recoleta.
En 2024, la FLU reunió a más de 60.000 personas y este año vuelve por más. La propuesta para el sábado 4 y domingo 5 de octubre es promover la lectura y el encuentro entre lectores, autores y libreros, además de dar a conocer las mejores librerías de usados del país en un contexto donde los consumidores cuidan más en qué gastan su dinero. El ingreso es por avenida Las Heras 2505 y será de 12 a 19 horas con entrada libre y gratuita.
¿Cómo será la Feria del Libro Usado 2025?
La feria contará con stands, charlas, lecturas y música en vivo. También habrá gastronomía para todos los gustos y café de especialidad. Del evento también participarán figuran destacadas y emergentes de la cultura como Fabián Casas, Betina González, Natalia Litvinova, Juan Mattio, Santiago Caruso, Guillermo Korn, Kike Ferrari, Milagros Porta, Juan Tolosa, Karina Pedace, Mariana Montepagano, Nadia Rivero y Los Fantasmas del Futuro.
Por otro lado, la música en vivo estará a cargo de Axel Krygier, Marco Amar y de La Ferni. Desde la organización contaron que una de las novedades de este año es que se incorporarán siete librerías de usados y resaltan que el evento sigue "creciendo" en un contexto de consumo debilitado.
Según datos de la Cámara Argentina del Libro, la venta nacional y facturación en la industria disminuyó en un 40%, aunque se registró un 40% estable y apenas un incremento del 20% en el primer semestre del 2025. En comparación al mismo periodo del 2024, las ventas disminuyeron en un 36% y apenas un 3% del sector reportó estabilidad. Es así como la FLU emerge como una alternativa con precios económicos, recomendaciones más detallas por parte de libreros expertos, charlas y lecturas en vivo con representantes de las letras.
Programación de la Feria del Libro Usado 2025
Sábado 4
- 13 hs – Marco Amar (música en vivo).
- 14 hs – El cuerpo de la lengua. Poesía en movimiento. Mariana Montepagano y Natalia Litvinova.
- 15 hs – IAceleración artificial y delegación cognitiva. Karina Pedace y Santiago Caruso.
- 16 hs – Discurso de apertura por Betina González.
- 17 hs – Axel Krygier (música en vivo)
Domingo 4
- 14 hs – Sub30: escenas, poéticas y disputas de una generación por Milagros Porta & Juan Tolosa.
- 14.30 hs – Viva el resentimiento. Performance de Los Fantasmas del Futuro.
- 15 hs – La Pyme de Hugo. Un puesto del Centenario como lugar de encuentro y formación de lectores. Juan Mattio, Kike Ferrari y Guillermo Korn.
- 16 hs – Entrevista de Nadia Rivero a Fabián Casas.
- 17 hs – La Ferni (música en vivo).