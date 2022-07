La otra batalla que falta dar: la visibilización de las diversidades en el mercado publicitario

Un informe arrojó que los argentinos tienen un especial interés en el respeto de las diversidad y la inclusión, muy por encima del resto de otros países de la región y del mundo. Sin embargo, las representaciones en las publicidades no logran muchas veces escapar de lugares comunes. El desafío de las grandes compañías por reflejar la diversidad y de "ser, no parecer".

Argentina es uno de los países más desarrollados del mundo en términos de diversidad e inclusión, no solamente por los importantes avances en materia legislativa que se alcanzaron en los últimos 15 años gracias a la lucha de distintos espacios, sino porque la sociedad local se caracteriza por tener un interés particular, mayor que el de la media mundial, en el respeto hacia las identidades diversas, según arrojó un informe cualitativo y cuantitativo de la filial local de la consultora Ipsos. Sin embargo, las campañas publicitarias de las grandes marcas, importantes creadoras de sentidos, no reflejan muchas veces esta realidad, básicamente porque todavía no saben cómo hacerlo ni tampoco están familizarizados con muchos conceptos básicos.

El informe de Ipsos, en ese sentido, arroja importantes datos a tener en cuenta: mientras que a nivel global el 30% de las personas dicen haberse manifestado en contra de expresiones discriminatorias respecto de la comunidad LGTB+, en nuestro país se registra un 53%. Del mismo modo, solo el 30% de las personas que viven en Argentina dicen estar informadas sobre la comunidad LGTB+, pero el 59 por ciento asegura que apoya compañías y marcas que activamente promueven la igualdad para el colectivo. La información surge de una muestra a nivel nacional, a la que se sumaron también entrevistas en profundidad y revisiones teóricas con expertos.

En la era de la cancelación, las marcas están poniendo el eje también en el momento de redefinición constante que está viviendo la sociedad porque notan que los consumidores están buscando empresas que representen a todes pero lo hagan desde el respeto y no desde un lugar forzado, difícil tarea para quienes toman decisiones en las grandes compañías, esos que suelen ser menos ávidos de información en lo que respecta a estas temáticas dinámicas.

“En todas las preguntas que elaboramos en el estudio a nivel global, Argentina está sobre todos los otros países de la región, como Chile, México, Brasil, Colombia y Perú”, resaltó ante los medios de comunicación, incluido El Destape, Martín Tanzariello, Service Line Head de la Unidad Cualitativa de Ipsos Argentina.

Uno de los grandes hallazgos del estudio tiene que ver con que permite concluir que tanto la sociedad como las marcas están aprendiendo a transitar este camino, no obstante, en medio de la vorágine de esas transformaciones, es importante que las grandes empresas escuchen los nuevos discursos sociales, eviten caer en estereotipos y pongan especial cuidado en cómo comunicar con sensibilidad porque "el sentido común del marketing no alcanza", en palabras de Tanzariello.

La clave, de acuerdo a la consultora, es lograr que la representación esté presente en la comunicación publicitaria pero de la forma correcta. "La sociedad lo está demandando pero no todos tienen que hablar del tema, pero los que quieran hacerlo, lo tienen que hacer sí o sí bien, porque si no se hace desde un lugar genuino, entonces se corre un riesgo", resaltaron desde el equipo que llevó adelante el estudio.