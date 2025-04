El Tribunal Penal N° 1 de Posadas condenó al ex diputado del partido Activar Germán Kiczka a la pena de 14 años de prisión por los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil, mientras que su hermano Sebastián recibió 12 años de castigo.

Sebastián, sobre el que pesaba además una acusación de abuso sexual sin acceso carnal de una adolescente de 15 años, fue condenado. La Fiscalía había solicitado 15 y 12 años respectivamente para ambos acusados por los delitos mencionados. Luego de tres horas de deliberación, los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante) declararon culpables a los hermanos en uno de los casos que sacudió la historia judicial de Misiones.

El defensor de Germán, Gonzalo De Paula, había pedido durante su alegato "que se desestimen todas las imputaciones" contra el ex diputado . Sin embargo, los fiscales plantearon el rechazo a las nulidades. "Nos queda muy en claro que si entienden de què se los està acusando y la ciruscuntasia de motodo tiempo y lugar que se les atribuyen", detallaron.

Al momento de tomar la palabra, Sebastián Kickza se quejó de las condiciones de detención y del examen psicológico que le realizaron en el marco de las pericias. "Me meten en una camioneta con tipos tapados, escopetas por todos lados, alguien que me diga algo, a donde voy, qué está pasando. Así me llevan a Posadas desde apóstoles Parecía una celda de películas medievales", titubeó frente al micrófono. Germán, por su parte, eligió no declarar.

Previamente, María Laura Alvarenga, a cargo de la defensa de Sebastián Kiczka, había remarcado que la de Sebastián con la adolescente de 15 años "era una relación de amigovios" y que no existió el abuso, a pesar de que se tratara de una menor de edad, porque "es una chica normal sin ningún conflicto o trauma" y "no le representó ningún daño". "Independientemente de lo que nos guste o juzguemos moral o no, era una relación de amigovios", cerró, sin tapujos.

Qué dijeron los fiscales durante la audiencia de alegatos

Martín Rau sostuvo que, a lo largo del proceso, quedaron demostradas las descargas de videos de abuso sexual infantil por parte de los imputados y que dichas filmaciones "son para satisfacer el apetito de quienes los consumen". Por su parte, el fiscal Alejandro Vladimir Glinka acusó a los jueces de ser "unos burros, porque no entienden el derecho" y sostuvo firmemente que "los informes de los peritos de la defensa son truchos, trataron de torcer la realidad con inventos, nunca hablaron de hechos reales.

Ante los medios, el padre de ambos, Leonardo Kiczka, aseguró que su hijo Germán "es inocente" porque "no le han encontrado nada en la casa, en la oficina de la tabacalera, en la de la Cámara de Diputados o en los allanamientos a los suegros" y remarcó que todo se trata de "una persecución política" que quedó en evidencia.