Julieta Makintach enfrenta la etapa final de su jury de enjuiciamiento. En las últimas horas, durante su alegato, la fiscal de la Procuración Bonaerense, Analía Duarte, solicitó su destitución luego del escándalo por el documental ilegal durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Durante su discurso ante el Tribunal, afirmó que la jueza “perdió las condiciones que exige la Constitución para el ejercicio de la magistratura”.

Durante las cinco audiencias del proceso, Duarte sostuvo que quedó demostrado que Makintach incurrió en irregularidades graves durante el juicio por la muerte del Diez, y que negó y mintió sobre su participación en el documental ilegal “Justicia Divina”, filmado en pleno proceso judicial.

"Ella arrojó piedras a la familia, a la justicia, a la verdad, a los imputados. Arrasó el prestigio del Poder Judicial. Es por eso que entiendo que es el deber de este jurado apartar la piedra del camino", expresó en su exposición final.

Las pruebas que presentó la fiscalía

Según la acusación, Makintach habría aceptado la propuesta de participar en el documental que preparaba una amiga productora, a cambio de tener control sobre el contenido y supervisión directa. La fiscal indicó que la jueza conocía el guión y el avance de los capítulos antes de que se dictara la sentencia, lo que probaría que buscaba protagonismo en el documental.

También citó el testimonio de Arnal, productor del documental, quien afirmó que se trataba de una miniserie “sobre el juicio por Maradona” y que “tenían a la jueza”. A partir de esa declaración, la Procuración concluyó que el proyecto no habría sido posible sin la participación activa de Makintach.

Además, se la acusó de intentar modificar el orden de lectura de los votos para ser ella quien anunciara la sentencia final, algo que —según Duarte— evidencia un comportamiento “manipulador y abusivo del poder”.

Qué delitos y faltas se le atribuyen a Makintach

La fiscalía le imputó a Julieta Makintach un total de siete infracciones a la Ley de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires y tres delitos previstos en el Código Penal:

Malversación de fondos públicos (art. 248)

Incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 157)

Violación de secreto (art. 260)



Entre las faltas disciplinarias, se le adjudican abuso de autoridad, parcialidad manifiesta, actos incompatibles con la dignidad del cargo, negligencia y utilización de recursos públicos para beneficio propio.