El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Juicio por la desaparición de Loan: quiénes son los siete testigos que declaran hoy
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 1 hora
Quiénes son los 7 testigos citados a declarar este miércoles
Este miércoles continúa el juicio por Loan con una nueva ronda de testimonios. El debate se reanuda pasadas las 8:30 y los testigos citados son siete: Rocío Clotilde Moyano, Edgar Rolando Maldonado, Darío Esteban Canteros, Yohana Marisel Parra, Matías Cardozo, Jesús Agustín Fernández y Fernando Rafael Alianza.
Hace 1 hora
Caso Loan: cómo sigue el juicio después de la determinante declaración del cura
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El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Hace 1 hora
Caso Loan: qué declaró el cura de 9 de Julio en el juicio
El sacerdote Cristian González contó ante el tribunal cómo vio a Carlos Pérez y María Victoria Caillava dos días después de la desaparición del niño. También habló de su vínculo con el excomisario Walter Maciel y de las visitas de dos imputados a la parroquia.
El sacerdote Cristian González declaró este jueves en el juicio oral por el caso Loan y contó que la actitud de Carlos Pérez y María Victoria Caillava le llamó la atención cuando los vio en los primeros días de búsqueda. Ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, también reconoció que durante un tiempo le prestó la casa parroquial de 9 de Julio al excomisario Walter Maciel, otro de los acusados.
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"Usted me puede dar una pista": declararon curanderos tras la desaparición de Loan
En las últimas jornadas del juicio se avanzó sobre la declaración de testigos que reconstruyeron las primeras horas de la desaparición. También declaró un cura que conocía a las familias de los principales imputados y la abogada que prometió el hallazgo del niño.
Las nuevas audiencias en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje El Algarrobal cercano a la localidad correntina de 9 de Julio giraron en torno a los movimientos que hicieron los principales sospechosos que están detenidos durante las primeras horas de búsqueda. Así, en el expediente figuraba que Daniel “Fierrito” Ramírez había hablado con dos curanderos para pedirles detalles del niño y qué había pasado. Ante el Tribunal una de las primeras en declarar sobre estas cuestiones fue Gladys Bross, una curandera que atendió por teléfono a Ramírez a la hora de la siesta el día de la desaparición.