Thelma Fardin: Anita Co se tuvo que defender de los ataques de redes y medios tras dar su opinión sobre el fallo

Anita Co, una de las testigos en la causa que investiga a Juan Darthés por abuso sexual, expresó su enojo por la reciente resolución de la justicia brasileña. Algunos medios de comunicación y usuarios de Twitter descontextualizaron sus dichos y salieron a criticarla con duros mensajes.

Luego de que un Tribunal Superior de Brasil decidiera suspender el juicio contra Juan Darthés, acusado de abusar sexualmente de Thelma Fardin cuando tenía 16 años, la actriz Anita Co, una de las testigos en la causa, compartió su repudio a través de sus redes sociales, pero tuvo que defenderse de distintos ataques por parte de los medios y usuarios de Twitter. "Me siento una naba aclarando esta pavada", dijo en una segunda publicación.

Este miércoles, Anita Co, la actriz que denunció haber sido acosada por Juan Darthés durante la grabación de la serie Gasoleros, utilizó sus redes sociales para expresar su enojo luego de que se conociera la decisión de la Justicia brasileña de mantener la impunidad del actor acusado por violación.

"No se aguanta más. Rompamos todo! El sistema judicial es un chiste, una burla. Acá y en todas partes. Cómo se puede pedir justicia así? Cómo se puede esperar algo de la supuesta justicia? Debería llamarse de otro modo. Asco, por ejemplo", escribió en su cuenta de Twitter.

Luego de que la actriz compartiera su impotencia ante un fallo que, además de pasar por alto, disciplina los reclamos de las víctimas, distintos medios y usuarios de la red salieron a cruzarla por el modo en el que se expresó. En ese sentido, la actriz volvió a compartir en la misma red una aclaración sobre ese primer mensaje que le propinó todo tipo de insultos.

"Por favor gente, cuando digo ROMPAMOS TODO no es literal. Es una expresión de impotencia. Me siento una naba aclarando esta pavada pero parece necesario para algunas personas que no tienen nada para atacar y se agarran de esta estupidez. El mundo promedia para abajo", reclamó Anita Co.