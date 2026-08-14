Jornada solidaria por el Día del Niño 2026: cómo donar para la Fundación Garrahan y cuándo es

Con la firme convicción de transformar la celebración del Día del Niño en un puente de generosidad y compromiso social, Jano’s Eventos y la Fundación Garrahan invitan a las familias a participar de una jornada solidaria. La cita tendrá lugar el próximo sábado 15 de agosto, de 15:00 a 18:00 horas, en las instalaciones de Jano’s DOT, una propuesta pensada para disfrutar de una tarde llena de magia y sonrisas, al tiempo que se impulsa una causa de valor humano.

Datos sobre la celebración del Día del Niño

Para acceder al evento, el único requisito y entrada por persona será la donación de un juguete nuevo o útiles escolares nuevos. Todo el material recaudado será destinado directamente a la Fundación Garrahan, con el fin de acompañar y fortalecer las necesidades de los pacientes pediátricos y sus familias provenientes de distintos rincones de Argentina.

La iniciativa promete un despliegue de entretenimiento integral para chicos y grandes. Durante las tres horas de celebración, la programación ofrecerá espectáculos infantiles en vivo, shows de magia, juegos, música para bailar, estaciones de glitter, tatuajes removibles y los clásicos pochoclos y algodón de azúcar.

El evento estará bajo la conducción de Cora Debarbieri y Juan Yacuzzi, quienes guiarán la jornada acompañados por una lista de figuras del espectáculo e invitados especiales. Entre los confirmados que se sumarán a este festejo solidario destacan Cande Ruggeri, Pía Scarnato, Rodrigo Vagoneta, Pablo Cabaleiro ("El Mago Sin Dientes"), Adabel Guerrero, Christian Sancho, Celeste Muriega, Nazareno Móttola y el Chino D’Angelo.

Un evento para niñas y niños. (Crédito de imagen: Fundación Garrahan)

Una alianza entre Garrahan y Jano's

A través de esta alianza, Jano’s Eventos pone a disposición su infraestructura y capacidad logística en el marco de sus acciones habituales de responsabilidad social y vinculación comunitaria. Desde la organización remarcaron que el gran propósito de este encuentro es brindar un espacio donde la diversión familiar se traduzca en una ayuda directa para quienes más lo necesitan, demostrando que un gesto sencillo puede generar un impacto colectivo de inestimable valor.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y también para los medios de comunicación que se quieran sumar para visibilizar el desarrollo de las actividades y también la recolección de los donativos de la población. La Fundación Garrahan espera celebrar a muchas niñas y niños en un día tan especial.