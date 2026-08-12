Día del Niño 2026: qué bancos lanzan descuentos de hasta 30% y 24 cuotas sin interés en juguetes, ropa y más

Falta poco para el Día del Niño 2026 y los bancos ya desplegaron una batería de promociones para quienes todavía tienen pendiente comprar los regalos. Las propuestas incluyen descuentos, reintegros y cuotas sin interés en rubros como jugueterías, indumentaria, librerías, bicicletas y tecnología.

Las promociones varían según el banco, el tipo de cliente, la tarjeta utilizada y el comercio adherido. Entre las alternativas aparecen beneficios de hasta 30% de descuento y planes de financiación que llegan a 24 cuotas sin interés, una herramienta que puede resultar clave para distribuir el gasto de una fecha que suele concentrar compras en pocos días.

Día del Niño 2026: qué bancos tienen descuentos

Entre las principales opciones aparece Banco Nación , que ofrece hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados de Tienda BNA+ y, hasta el 16 de agosto, un 25% de descuento con un tope de $30.000 por compra y hasta 9 cuotas sin interés mediante BNA+MODO . El beneficio alcanza jugueterías, librerías, indumentaria infantil y comercios deportivos adheridos.

, que ofrece hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados de Tienda BNA+ y, hasta el 16 de agosto, y . El beneficio alcanza jugueterías, librerías, indumentaria infantil y comercios deportivos adheridos. Banco Provincia tendrá una de las promociones más fuertes: el viernes 14 y sábado 15 de agosto ofrecerá un 20% de descuento sin tope de reintegro y hasta 4 o 6 cuotas sin interés. Además, quienes paguen con Visa Crédito desde Cuenta DNI mediante NFC podrán sumar un 10% adicional y alcanzar un ahorro total del 30%. La promoción incluye jugueterías, bicicleterías, casas de deportes, librerías e indumentaria.

Banco Ciudad, por su parte, ofrece 20% de descuento en jugueterías, con un tope de $10.000 por cliente y hasta 10 cuotas sin interés. Además, Tienda Ciudad dispone de hasta 24 cuotas sin interés en determinados productos, entre ellos juguetes, bicicletas, accesorios gaming y juegos para consolas.

Hasta 30% de descuento en juguetes, ropa y tecnología

Banco Macro también lanzó beneficios de hasta 30% de descuento y 12 cuotas sin interés , aunque el porcentaje depende de la categoría del cliente. La promoción alcanza shoppings, jugueterías, locales de indumentaria y calzado infantil. Para clientes de cartera general el descuento es del 20%, para Preferencial del 25% y para Selecta llega al 30%, sin tope de reintegro.

también lanzó beneficios de y , aunque el porcentaje depende de la categoría del cliente. La promoción alcanza shoppings, jugueterías, locales de indumentaria y calzado infantil. Para clientes de cartera general el descuento es del 20%, para Preferencial del 25% y para Selecta llega al 30%, sin tope de reintegro. En Galicia, las promociones estarán disponibles entre el 13 y el 16 de agosto. Los clientes tendrán hasta 20% de ahorro en indumentaria infantil y deportiva y jugueterías, mientras que los clientes Galicia Éminent podrán acceder hasta a 25%. La financiación llega a 12 cuotas sin interés para los clientes de esa categoría.

Día del Niño.

BBVA ofrece 20% de reintegro sin tope y 6 cuotas sin interés en determinadas jugueterías e indumentaria. En tecnología, hay productos seleccionados con hasta 18 cuotas sin interés en comercios y marcas como Frávega, Samsung y Sony.

ICBC, Santander y otras promociones

Entre el 13 y el 15 de agosto , ICBC tendrá hasta 30% de ahorro , con un tope de reintegro de $50.000 y hasta 6 cuotas sin interés. La promoción incluye principalmente jugueterías e indumentaria deportiva, con marcas adheridas como Cebra, Kinderland, City Kids, Educando, Carrousel, Adidas y Nike.

, tendrá , con un tope de reintegro de $50.000 y hasta 6 cuotas sin interés. La promoción incluye principalmente jugueterías e indumentaria deportiva, con marcas adheridas como Cebra, Kinderland, City Kids, Educando, Carrousel, Adidas y Nike. Santander, a través de Sorpresa Santander, ofrece 20% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés en Cebra los miércoles hasta el 26 de agosto. También hay beneficios en Mimo & Co. y Grisino para compras de indumentaria infantil.

A estas opciones se suman Carrefour Banco, con promociones de hasta 80% de descuento en la segunda unidad y alternativas de 2x1 en juguetes y artículos deportivos, y Banco Supervielle, que ofrece distintas opciones de financiación en jugueterías, librerías y comercios seleccionados.

Un dato clave antes de pagar

La oferta de descuentos es amplia, pero no todos los beneficios funcionan de la misma manera. Antes de realizar la compra conviene revisar el día de vigencia, el comercio adherido, el medio de pago requerido, el tope de reintegro y si las cuotas sin interés aplican al producto elegido.

El Día del Niño 2026 será el domingo 16 de agosto y las promociones bancarias se concentran especialmente durante los días previos. Por eso, para quienes todavía no compraron el regalo, comparar las condiciones de cada banco puede significar una diferencia importante en el precio final.