Día de las Infancias con hasta 40% OFF: la promoción de una reconocida marca para comprar en hasta 12 cuotas sin interés

Se acerca el Día de las Infancias y, como suele pasar en estas fechas, las marcas de tecnología salen a competir por el regalo ideal. Samsung sumó su propia batería de descuentos, con rebajas que en algunos productos superan ampliamente el 40%.

La marca lanzó una promoción que combina descuentos directos, cuotas sin interés y descuentos adicionales en pagos únicos, válida hasta el 16 de agosto, tanto en tiendas físicas como en su e-store, en categorías como celulares, notebooks, tablets y wearables.

Celulares con descuento en toda la línea

Entre los smartphones, la línea premium Galaxy S26 tiene un 15% off: la versión de 256GB queda en $1.869.999 y la de 512GB en $2.294.999. En la línea A, pensada para quienes buscan renovar el equipo sin gastar tanto, los descuentos son más agresivos: el Galaxy A16 baja un 21% a $369.999, y el Galaxy A07 de 64GB llega a un 26% off, con un precio de $219.999.

Notebooks, tablets y monitores

La serie Galaxy Book4 tiene rebajas del 37%: el modelo i7 con 16GB de RAM queda en $1.699.999 en un solo pago, y el i3 en $1.189.999. Entre las tablets, la Galaxy Tab A11+ tiene el descuento más fuerte de su categoría, con un 45% off a $439.999, mientras que la Tab A11 baja un 41% a $254.999. Para quienes buscan un monitor, el Essential Monitor S3 de 24 pulgadas tiene 20% off a $199.999, con la posibilidad de pagarlo en 3 cuotas sin interés.

Wearables: los descuentos más grandes de la promo

Acá aparecen las rebajas más importantes de toda la campaña: el Galaxy Watch8 de 40mm tiene un 54% de descuento, quedando en $319.999, mientras que los Galaxy Buds Core bajan un 47% a $79.999. A todo esto se suma el Plan Canje, que permite entregar un celular, notebook, tablet o smartwatch usado como parte de pago, además de envío gratis a todo el país en algunas categorías.