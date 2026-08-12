El regalo ideal para cada edad en el Día de las Infancias, según especialistas.

Con el Día de las Infancias cada vez más cerca, muchas familias argentinas están entre juguetes, libros, juegos de mesa, propuestas tecnológicas y experiencias, la oferta es enorme. Sin embargo, especialistas en infancia coinciden en que el mejor regalo no necesariamente es el más caro ni el que tiene más luces, sonidos o funciones, sino aquel que se adapta al momento del desarrollo y permite jugar, imaginar y compartir.

La psicóloga y especialista en crianza Maritchu Seitún destaca el valor del juego y de los cuentos durante toda la infancia. En su libro Un ratito más, plantea junto a Sofía Chas que jugar, inventar historias y compartir esos momentos con los adultos son herramientas fundamentales para que los chicos desarrollen recursos, aprendan y puedan tolerar la frustración.

En la misma línea, la psicóloga y psicopedagoga Rosa Planas Bartrina, fundadora del Centro Yuguets Argentina, recomienda elegir juguetes acordes con la edad y que estimulen aspectos emocionales, motrices y cognitivos. Además, señala que los juguetes clásicos y menos condicionados por las modas pueden ofrecer más posibilidades de creación.

Qué regalarle a nuestros chicos, según la edad

De 0 a 2 años: descubrir con los sentidos

Durante los primeros años, los regalos más apropiados son aquellos que permiten tocar, agarrar, apilar, trasladar, encastrar y explorar. Libros de tela o cartón grueso, cubos grandes, pelotas blandas, objetos con diferentes texturas y juguetes para empujar o arrastrar son algunas alternativas.

El Ministerio de Salud argentino recomienda para los bebés objetos livianos, lavables, irrompibles y sin piezas pequeñas que puedan separarse. También desaconseja los juguetes electrónicos en esta etapa.

La American Academy of Pediatrics (AAP) coincide en que los juguetes más útiles son los que se corresponden con las capacidades del niño y permiten desarrollar nuevas habilidades. También destaca que los juguetes tradicionales favorecen la interacción cara a cara entre los chicos y sus cuidadores.

Qué regalar: libros de tela o cartón, bloques grandes, cubos, pelotas blandas, juguetes para encastrar, objetos sensoriales y elementos para empujar o arrastrar.

De 3 a 5 años: imaginación y juego simbólico

En la etapa preescolar adquiere especial importancia el juego de representación. Disfraces, muñecos, animales, cocinitas, herramientas, vehículos, títeres y materiales para dibujar o modelar permiten que los chicos inventen situaciones y representen escenas de la vida cotidiana.

El sitio oficial del Gobierno argentino señala que entre los 3 y 4 años el juego de imitación continúa siendo una actividad central para expresar emociones y adquirir nuevas habilidades. También aparecen con mayor fuerza las actividades plásticas, las historias inventadas y los juegos grupales con reglas sencillas.

Para esta edad, la AAP recomienda especialmente los juguetes de juego simbólico porque ayudan a los chicos a utilizar palabras, construir historias, imitar y elaborar situaciones de la vida cotidiana.

Qué regalar: disfraces, muñecos, títeres, cocinitas, bloques, masas para modelar, pinturas, libros ilustrados, rompecabezas sencillos y juegos de construcción.

Especialistas en infancia coinciden en que el mejor regalo no necesariamente es el más caro, sino aquel que se adapta al momento del desarrollo.

De 6 a 8 años: juegos con reglas y desafíos

A medida que crecen, los chicos pueden incorporar juegos que requieren mayor concentración, memoria, estrategia y capacidad para seguir reglas. Juegos de mesa, rompecabezas más complejos, construcciones, kits de experimentos, elementos deportivos, instrumentos musicales o materiales artísticos pueden ser buenas opciones.

La psicóloga Maritchu Seitún explica que los juegos reglados también permiten trabajar la frustración. En una entrevista con La Nación, sostuvo que con los niños pequeños puede ser conveniente generar situaciones en las que tengan posibilidades de ganar para que progresivamente puedan aprender a perder.

Por eso, un juego de mesa no debería pensarse solamente como entretenimiento, también puede convertirse en una oportunidad para compartir, negociar reglas, esperar turnos y aprender a manejar emociones.

Qué regalar: juegos de mesa, cartas, rompecabezas, bloques de construcción, kits de ciencia, elementos para practicar deportes, instrumentos musicales y materiales para crear.

De 9 a 12 años: intereses propios y mayor autonomía

En esta etapa los chicos comienzan a desarrollar gustos más definidos y pueden disfrutar juegos que demanden planificación, estrategia y creatividad. También es un buen momento para tener en cuenta sus intereses particulares: lectura, dibujo, música, deportes, cocina, ciencia, tecnología o actividades al aire libre.

La psicopedagoga María Zysman, fundadora de Libres de Bullying, sostiene que el juego permite a los chicos apropiarse del mundo, conocerlo y comunicarse. También cuestiona que los juguetes estén excesivamente determinados por las marcas y las modas, porque cuanto menos condicionados están, mayor puede ser el espacio para crear.

En 2026, además, el debate sobre las pantallas ocupa un lugar central. Una investigación de Chicos.net sobre chicos de entre 8 y 12 años analizó justamente la relación entre tecnología, juguetes y formas actuales de jugar. El desafío para las familias no pasa necesariamente por eliminar lo digital, sino por acompañar a los chicos también en ese universo y garantizar espacios de juego fuera de las pantallas.

Qué regalar: juegos de estrategia, libros, kits de construcción, materiales artísticos, elementos deportivos, instrumentos, juegos de ingenio y experiencias vinculadas con sus intereses.

Adolescentes: regalar intereses, experiencias y autonomía

Cuando llega la adolescencia, el concepto de "juguete" cambia. Un libro elegido especialmente, entradas para un recital, una actividad deportiva, materiales para desarrollar un hobby, juegos de estrategia o incluso una experiencia compartida pueden tener mucho más sentido que un objeto pensado simplemente para entretener.

La psicóloga Maritchu Seitún remarca la importancia de reducir el protagonismo de las pantallas y recuperar el tiempo para aburrirse, jugar y compartir. También considera que alrededor de los 12 años puede comenzar un acompañamiento más cercano en el uso del celular, en lugar de dejar que la tecnología ocupe todo el espacio de ocio.

En este sentido, regalar una experiencia puede ser una alternativa especialmente valiosa: una salida, una visita cultural, una clase relacionada con un interés personal o simplemente un día para hacer algo juntos.

Qué regalar: libros, entradas, materiales para hobbies, juegos de estrategia, elementos deportivos, instrumentos, experiencias culturales o actividades para compartir.

¿Y si el presupuesto es limitado?

Los especialistas también permiten derribar una idea frecuente, para estimular el desarrollo infantil no hace falta comprar el juguete más caro. La AAP señala que los juguetes no tienen que ser sofisticados, costosos ni electrónicos para favorecer la creatividad. Bloques, rompecabezas, crayones, libros y objetos sencillos pueden generar excelentes oportunidades de juego cuando existe participación de los adultos.

Incluso desde Argentina.gob.ar se destaca que los bebés pueden jugar con elementos cotidianos seguros, como cajas de cartón, recipientes de plástico, telas y pelotas de tela.

Así, para este Día de las Infancias, la clave no parece estar en encontrar "el juguete perfecto", sino en observar qué disfruta cada chico, respetar su edad y sus intereses y elegir algo que le permita hacer, imaginar, explorar y compartir.