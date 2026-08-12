Mariana Brey dijo una burrada sobre el Garrahan y Carmela Bárbaro la ubicó en vivo: "Se paró de manos"

Mariana Brey dijo una burrada sobre el Garrahan y Carmela Bárbaro la ubicó en vivo.

El conflicto por el Hospital Garrahan volvió a generar un fuerte cruce en vivo. En Carnaval Stream, Mariana Brey y Carmela Bárbaro debatieron sobre el aumento de recursos destinados al hospital y sus trabajadores, en medio del ajuste del gobierno de Javier Milei.

El intercambio comenzó cuando Brey destacó que la inversión destinada al Garrahan era "enorme" y sostuvo que el dinero había sido destinado para garantizar que el hospital no fuera "cerrado o desfinanciado". La afirmación generó la respuesta inmediata de Bárbaro: "¿No tuvo nada que ver con el reclamo de la sociedad?".

Brey sostuvo que había hablado con profesionales del Garrahan y aseguró que "cada vez" son "menos" los trabajadores que reclaman y que están vinculados al sindicato. Bárbaro respondió con una explicación diferente: "Cada vez menos porque hubo un ajuste en los salarios".

"La sociedad se paró de manos"

El momento más fuerte del debate llegó cuando Bárbaro vinculó directamente la decisión de aumentar los recursos con la presión social generada alrededor del conflicto. "Nada de esto hubiera pasado si la sociedad no se hubiera parado de manos con el recorte del Garrahan", afirmó.

Mariana Brey dijo una burrada sobre el Garrahan y Carmela Bárbaro la ubicó en vivo.

La periodista fue todavía más contundente y planteó cuál, a su entender, fue el motivo por el que el Gobierno terminó destinando más dinero al hospital: “¿Sabés por qué pusieron guita? Porque la sociedad se paró de manos”.