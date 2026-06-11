El jardín del litoral: pesca, tranquilidad y la laguna más linda del norte

Ubicada a unos 40 kilómetros de la ciudad de Formosa, Herradura es uno de los destinos más visitados de la provincia del noreste argentino. Rodeada por lagunas, riachos y abundante vegetación, la localidad es conocida como la "villa turística" formoseña y constituye una de las principales puertas de entrada al turismo de naturaleza en la región. Su cercanía con la capital provincial la convierte en una escapada frecuente para quienes buscan actividades al aire libre y contacto con el entorno natural.

¿Qué hacer en Herradura, el jardín del litoral formoseño?

Uno de los principales atractivos de la localidad es la Laguna Herradura, un extenso espejo de agua que da nombre al pueblo y donde se pueden realizar actividades recreativas y deportivas. La zona es especialmente elegida para la pesca deportiva, una de las prácticas más tradicionales de la región. También es posible realizar paseos en lancha, kayak, piragua y recorridos por senderos naturales.

Los visitantes también pueden disfrutar de caminatas, cabalgatas, avistaje de aves y safaris fotográficos en los alrededores de la laguna, un ambiente que concentra gran parte de la flora y fauna característica del litoral argentino.

Durante el verano suele habilitarse el balneario de la Laguna Herradura, que cuenta con playa, servicios para visitantes y espacios recreativos para toda la familia.

Entre los sitios más concurridos se encuentra el Complejo Provincial del Timbó, un predio turístico con sectores de camping, quinchos, parrillas, piscinas y áreas destinadas al descanso y la recreación. También se destaca el Mercado Comunitario de Emprendedores, donde los visitantes pueden conocer y adquirir productos elaborados por productores y artesanos locales.

Otro de los eventos que distingue a la localidad es la Fiesta Nacional de la Corvina de Río, una competencia de pesca deportiva que reúne cada año a participantes de distintos puntos del país y que se convirtió en una de las celebraciones más importantes de Formosa.

¿Cómo llegar a Herradura desde Formosa capital?

Herradura se encuentra al sur de la provincia de Formosa y se accede principalmente por la Ruta Nacional 11 y la Ruta Provincial 1. El trayecto desde la capital provincial demanda menos de una hora en auto, lo que permite realizar una visita de un día o una estadía más prolongada en sus campings, cabañas y alojamientos turísticos.