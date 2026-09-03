Intento de motín e incendio en una comisaría de Rosario: mujeres quemaron colchones por no poder recibir visitas

Un intento de motín con quema de colchones tuvo lugar en la Comisaría 5ª de Mujeres de Rosario, que aloja a 43 detenidas. Según informaron medios locales, la protesta se originó por el descontento de las mujeres ante la suspensión de las visitas previstas para la jornada del pasado martes. La medida también habría impedido el ingreso de mercadería y alimentos que los familiares suelen llevar durante los encuentros.

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El jefe de la Unidad Regional II, Danilo Villán, aseguró que la suspensión de visitas se motivó en "un problema que hubo entre ellas y que la Fiscalía ya está informada". A partir de esa decisión, algunas mujeres prendieron fuego colchones como protesta. "La mayoría de los penales policiales están superpoblados y tengo entendido que la semana próxima podría haber traslados", dijo Villán.

La quema de los colchones provocó una importante cantidad de humo, que pudo observarse desde el exterior de la dependencia ubicada en Italia al 2100. Ante la situación, se desplegó un operativo conjunto entre efectivos policiales y Bomberos Zapadores, que trabajaron para controlar el fuego y contener el episodio.

Si bien no hubo personas heridas, al menos una de las internas tuvo que recibir asistencia médica del Sistema Integrado de Emergencia Sanitarias (Sies). Las primeras informaciones indicaron que la mujer habría sido afectada por la inhalación de humo, mientras se evaluaba el estado de salud del resto de las detenidas.

Familiares que se encontraban en las inmediaciones señalaron que el reclamo estaba relacionado con el ingreso de los paquetes de alimentos durante la jornada de visitas. Las autoridades trabajaron tanto dentro de la seccional policial como en alrededores para normalizar la situación, mientras se analizaban las circunstancias que desencadenaron la protesta.

Alerta por sobrepoblación en las cárceles federales: la Unidad de Coronda quedó al límite de su capacidad

La Unidad 36 de Coronda fue el establecimiento penitenciario federal que más contribuyó a absorber el aumento de la población carcelaria durante el primer semestre de 2026. No obstante, el crecimiento de internos también encendió una señal de alerta, ya que el penal santafesino se encuentra próximo a alcanzar el límite de su capacidad operativa.

El sistema carcelario federal del país vuelve a encender las alarmas tras la difusión de un informe elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). Al cierre de junio de 2026, la población alojada en los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) alcanzó las 12.319 personas, lo que consolida una preocupante sobrepoblación del 6,8 por ciento por encima de la capacidad máxima declarada oficialmente.

De acuerdo con el relevamiento judicial, la unidad carcelaria santafesina fue el principal pulmón que absorbió el crecimiento de detenidos. Inaugurada en diciembre de 2024, esta dependencia pasó de registrar 334 internos a finales del año pasado a albergar 449 en junio de 2026, lo que representó la incorporación de 115 nuevos detenidos.

No obstante, esta rápida absorción encendió las luces de alerta, ya que el penal quedó al borde de agotar su capacidad operativa para esta primera etapa, que está fijada en 464 plazas. En contrapartida, la Unidad 17 de Candelaria, en Misiones, experimentó una tendencia inversa al reducir su población carcelaria de 188 a 148 detenidos, lo que implicó una disminución de 40 internos.