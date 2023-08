Quién era Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado en Palermo

Ingeniero civil de 42 años, padre de Luca y, en sus redes sociales, se mostró muy activo en la última campaña electoral, militando al partido de La Libertad Avanza.

Mariano Barbieri fue asesinado de una puñalada en el pecho por un delincuente mientras caminaba por el cruce de la Av. Del Libertador y Lafinur, en el barrio porteño de Palermo. Según informaron fuentes policiales, el acusado lo agredió con la intención de robarle el teléfono. El ataque, un puntazo que le atravesó el pecho y perforó una aurícula del corazón, habría sucedido cerca de las 22.45 hs del miércoles. Herido, ingresó a una heladería en busca de ayuda y minutos más tarde, falleció en el Hospital Fernández

Tenía 42 años, vivía en la localidad bonaerense de Beccar -en el partido de San Isidro- y era ingeniero civil, recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA). "En esta publicación, hace 11 años atrás, presentaba ante la municipalidad del GCABA el primer plano que llevaba mi firma. Me había recibido en Marzo del 2011 y para fines de ese año ya tenía mi título y matrícula vigente. Hoy ya 11 años de profesión, con muchísimos más dolores de cabeza y frustraciones de las que jamás hubiera imaginado. También algunas pinceladas de regocijo y de satisfacción. Y mucho (muchísimo) aprendizaje", escribió desde sus redes sociales hace un tiempo.

Posteo de las redes sociales de Mariano Barbieri.

Mariano era papá de Luca junto a su novia Mel, su primogénito nacido en junio. "Mi amor, papá de mi bebé, te amo hasta el último de mis días, por favor dame fuerzas para criar a nuestro hijo siempre sabrá que su papá era un loco que vivió la vida a pleno. Sos, fuiste y serás el amor de mi vida. Mi hijito es la luz de mis ojos, dame fuerza mi cielo. Espérame allá en muchísimo tiempo pero nos vamos a reencontrar, ¡te amo!", lo despidió su pareja esta mañana en su cuenta de Instagram.

Su unión con la política

Barbieri expresaba en sus redes sociales su postura política, mostrándose claramente opositor al kirchnerismo. También se lo puede ver en fotos siendo fiscal en las últimas elecciones para La Libertad Avanza.

"Larreta estuvo un año de campaña. O más. Burzaco se fue a pelotudear al US Open. Encima, mintió. Hoy matan a un tipo en pleno Palermo. Son responsables. El ministro debería renunciar. Se van los buenos. Quedan los malos. La Argentina destruida, 2023", escribió el periodista de A24, Esteban Trebucq, en su cuenta de Twitter. El candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, compartió la publicación y le dedicó varias palabras el ingeniero asesinado.

"Me destruye esto, ¿cómo puede ser que sigamos soportando esto? Espero que al asesino le caiga todo el peso de la ley y se pudra tras las rejas", manifestó.

A su vez, Marra lanzó munición pesada contra el actual mandatario porteño: "Durante la campaña, (Horacio Rodríguez) Larreta salía todos los días a decir que CABA era la ciudad más segura de Sudamérica, que no sucedían crímenes violentos, etc. Ahora que perdió las PASO, no le da la cara para sostener esa mentira. Hace tiempo que las calles de la Ciudad son un peligro".

Minutos después compartió una imagen de Mariano Barbieri, junto a una credencial de fiscal general tras su participación en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto pasado. "Pensar que Mariano, el joven asesinado en Palermo, fue fiscal por nuestras ideas nos da mucha mas fuerza para seguir adelante. Me rompe el alma, pero no me quita fuerzas. Todo el apoyo a su familia en este dificil momento", confirmó sobre su apoyo al candidato presidencial Javier Milei.

Además de fiscalizar para Milei en las últimas elecciones, también se había expresado en redes sociales contra el gobierno de Alberto Fernández, específicamente por sus políticas y medidas implementadas durante la pandemia del COVID-19.

Posteo de las redes sociales de Mariano Barbieri.

Posteo de las redes sociales de Mariano Barbieri.

Asimismo, en varias oportunidades le había expresado su apoyo a Jose Luis Espert, tras una entrevista con Pablo Duggan: "Se me cae la baba con el próximo gobierno. PD. Duggan, no tenés huevos para cumplir tus amenazas. Chau mediocridad argentina, chau carnear cerdos a la vera de la ruta. #NoFueron30Mil #Bala".

Posteo de las redes sociales de Mariano Barbieri.