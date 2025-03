En medio de una crisis de inseguridad que padece la provincia de Santa Fe, los robos no tienen freno y el gobernador Maximiliano Pullaro no brinda respuestas para solucionar una problemática que se profundiza. Si bien el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, asegura que el Gobierno no nota "numéricamente un crecimiento superlativo" del robo de motos, las estadísticas arrojaron un dato preocupante: durante febrero se registraron 115 casos de esta índole en el Departamento La Capital.

Los datos del relevamiento que hizo el medio local AIRE visibilizaron una tendencia que cada vez crece más a lo largo y ancho del territorio santafesino, pero que se centraliza en los 24 distritos que componen a La Capital. Mientras el gobernador Pullaro asegura que los delincuentes "nunca más se van a sentir los dueños de la calle", los 115 asaltos que sucedieron en esta zona, 97 en la ciudad de Santa Fe, evidencian una realidad diferente a la planteada por el Ejecutivo.

Estas cifras superan a las informadas previamente por la jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero, quien había señalado un promedio mensual de entre 80 y 90 robos de motos en la zona. En ese marco, el ministro Cococcioni le restó importancia a la situación: "Entendemos que las variaciones en el mapa del delito dan lugar a planificaciones y reevaluaciones semanales. Puede ser que haya habido un incremento puntual, alguna acumulación de hechos", señaló.

"El delito va mutando y nosotros tenemos que tener la elasticidad necesaria para que el recurso policial llegue antes y ayude a que la gente viva más tranquila", aseguró el funcionario. Pese a las promesas del Gabinete, miles de santafesinos viven encerrados, con temor a salir a la calle por las consecuencias que eso podría traer.

Esto resulta una radiografía de la violencia que atraviesa Santa Fe. Mientras el mandatario radical y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insisten en resaltar la baja de la tasa de homicidios en la provincia durante 2024, el 2025 comenzó con una serie de asesinatos y el Plan Bandera aplicado en Rosario pierde fuerza ante los graves hechos.

Robos de moto en Santa Fe: las modalidades de asalto más comunes

A través de forzar la puerta o portón de una casa mientras sus dueños duermen.

Asaltos en la vía pública por dos o más motochorros y a punta de pistola.

Otro dato destacado del relevamiento fue que la moto más requerida por los delincuentes fue la de 110cc, aunque también se registraron varios casos con cilindradas 150cc. y 125cc.

El mapa de robos de moto en el departamento La Capital

De acuerdo a los datos recopilados, las ciudades donde hubo robo de motos durante febrero fueron: