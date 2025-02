En otro episodio de inseguridad, vecinos del barrio General Mosconi, en la ciudad de Córdoba, decidieron actuar por su cuenta y detener a un delincuente que había ingresado armado a robar a una verdulería. El ladrón fue atado a una palmera, retenido hasta la llegada de la Policía, que lo detuvo y lo puso a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió el pasado domingo y quedó registrado en las cámaras de seguridad municipales. A través de ella, se observan las imágenes en la secuencia en la cual el hombre, que tenía un cuchillo, intenta robar en el comercio ubicado sobre la avenida Leandro N. Alem al 3600.

Una vez en la verdulería, el ladrón de 38 años buscó quedarse con el dinero de la recaudación mediante amenazas a los empleados. No obstante, al notar lo que ocurría, algunos vecinos del negocio se percataron de lo que estaba ocurriendo y lo enfrentaron. El sospechoso, superado en número, quiso escapar a pie y durante su desesperado intento de fuga, fue interceptado por los residentes de la zona, que se comunicaron con la Policía para alertar sobre el intento robo.

En las mismas imágenes, se ve al hombre parado en una esquina: vestía una campera de color verde y bermudas negras. Cuando comenzó a caminar por la avenida, un hombre y una mujer corrieron para interceptarlo y evitar que se escapara. Tras algunos forcejeos en la vía pública, el hombre fue reducido. Luego, los vecinos lo sujetaron a un árbol con una cuerda y esperaron que llegaran los efectivos.

En una entrevista con El Doce TV, la dueña de la verdulería, Felipa Megia, contó: “Estaba trabajando dentro, me agarró de atrás y me apuntó con el cuchillo en el hombro. Yo me asusté y me caí. El muchacho salió corriendo y yo salí detrás de él”.

“Afuera, gracias a mis vecinos, lo atrapamos. Yo me asusté mucho. Me quería robar y yo le grité. Después llamé a mi marido y mi hijo que vinieron rápido. Los vecinos me ayudaron porque me asusté”, explicó la mujer, que dijo que se siente agradecida por el accionar de sus vecinos que la defendieron.

Córdoba: atraparon a un ladrón y lo ataron a un poste tras una seguidilla de robos

Este caso se suma a otro similar que sucedió a comienzos de febrero, cuando un joven de 26 años fue detenido por tercera vez en pocos días tras ser atrapado por vecinos de la localidad de Achiras, en el sur de Córdoba. Los vecinos, ya alertados por los robos anteriores, decidieron actuar por cuenta propia.

El hombre fue retenido en una esquina y atado a un poste de la calle, mientras esperaban a la Policía. Al momento de su detención, portaba objetos que habían sido denunciados como robados momentos antes de un local comercial. El fin de semana anterior, ya había sido trasladado aprehendido a Río Cuarto, pero fue liberado por las autoridades.

Como consecuencia, los ciudadanos expresaron su hartazgo ante la seguidilla de robos cometidos por el mismo ladrón. Según denunciaron, entraba a los comercios, amenazaba a los empleados y robaba, principalmente, bebidas alcohólicas. De acuerdo a la Policía, presenta problemas de salud mental, por lo que se aplicó un protocolo especial dispuesto para estos casos