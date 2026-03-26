Qué se sabe de Thiago, el joven impactado por una garrafa tras el incendio en Merlo

Thiago Vera, el joven de 18 años que resultó herido durante la jornada del miércoles tras el incendio de un depósito de garrafas4 en Mariano Acosta, en el partido de Merlo, fue intervenido quirúrgicamente. El joven recibió el impacto de una garrafa en su cabeza y debió ser operado de urgencia por hundimiento de cráneo. Ahora su familia brindó detalles sobre su evolución: “Está complicado”.

El incendio se originó en un local sin habilitación ubicado en la calle Constituyentes al 1400 y provocó una serie de explosiones. En ese contexto de desesperación, un trozo de garrafa salió despedido e impactó en la cabeza del adolescente que se encontraba en el patio de la casa lindera junto a su mamá, a punto de salir para el colegio.

Cómo está Thiago Vera

Tras el impacto, Thiago fue trasladado de urgencia e ingresado al quirófano en el Hospital Eva Perón cerca del mediodía del miércoles. Los médicos confirmaron que presentaba un hundimiento de cráneo, además de quemaduras y coágulos en la cabeza. La intervención quirúrgica se extendió por aproximadamente una hora y media.

Según el último parte médico, el joven permanece “hemodinámicamente estable”, aunque continúa en coma farmacológico, con asistencia respiratoria mecánica y bajo estricta vigilancia en terapia intensiva. Sus familiares señalaron que, si bien la operación fue exitosa, su cuadro sigue siendo complejo y requiere evolución día a día.

“Hay que esperar y rezar”, expresó Claudia, tía del joven, quien también destacó que su cuerpo está respondiendo a las transfusiones de sangre y a la medicación que le suministran los médicos.

Una investigación en curso

El dramático episodio, que podría haber terminado en tragedia, no solo dejó a Thiago gravemente herido. El incendio reavivó los reclamos de los vecinos, quienes denunciaron que el depósito funcionaba desde hacía bastante tiempo sin habilitación.

La madre de Thiago, que estaba junto a él cuando el trozo de garrafa lo golpeó en la cabeza, describió lo vivido como la caída de “un meteorito”. El dueño del predio fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, mientras la fiscalía de Morón investiga las responsabilidades en torno al funcionamiento ilegal del lugar.

En el barrio y en las inmediaciones del hospital continúa la preocupación. Familiares, amigos y vecinos se mantienen en vigilia y multiplican los pedidos de cadenas de oración por la recuperación de Thiago. “Recen por mi hijo y que me lo devuelvan sano como estaba”, pidió la madre entre lágrimas.