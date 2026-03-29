Un trabajador falleció y otro resultó herido de gravedad, como consecuencia de un incendió que se originó hoy dentro del Parque Industrial de Pilar, al norte del conurbano bonaerense, confirmaron las autoridades.

El siniestro se produjo a última hora de la tarde en la refinería Nueva Energía, ubicada en la intersección de las calles 5 y 8, de ese complejo fabril, mientras los trabajadores intentaban cargar combustible a un camión.

En el lugar hay depósitos de nafta y gasoil, lo que provocó una rápida combustión, que derivó en una serie de explosiones, ocasionándole la muerte a un trabajador, mientras que su compañero fue derivado al Hospital Central de Pilar con quemaduras graves y su estado es reservado.

Varias dotaciones de bomberos se hicieron presentes en el lugar y esta noche continuaban con las tareas para trata de contener las llamas.

Liberaron a un hombre que disparó con aire comprimido en Recoleta y hay pánico entre los vecinos

Un hombre fue demorado en el barrio porteño de Recoleta acusado de efectuar disparos con un rifle de aire comprimido y arrojar objetos contundentes a los peatones, sin embargo, el señalado quedó en libertad.

Fuentes policiales informaron que un vecino denunció al presunto agresor, al advertir que hostigaba a los transeúntes desde el balcón de su departamento ubicado en la calle Anchorena al 1500.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Policía de la Ciudad, que allanaron la vivienda y secuestraron un rifle de aire comprimido junto a cajas con municiones, tras una investigación iniciada por el hecho ocurrido el 25 de marzo en esa misma cuadra.

A partir de la denuncia, se realizaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de filmaciones aportadas por vecinos y trabajos de campo para establecer la identidad del sospechoso y su domicilio.

Con la orden judicial correspondiente, intervino personal del Grupo DOEM, que ingresó al departamento, logró reducir al acusado y procedió al secuestro del arma y los elementos utilizados.

En la causa intervino el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27 que, tras la consulta policial, dispuso no adoptar ningún temperamento, por lo que el señalado quedó en libertad.

Con información de Noticias Argentinas