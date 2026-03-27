Moreno: a 24 horas del inicio del incendio, se reactivó el fuego en el depósito de pinturas

En la mañana del jueves se desató un incendio en un depósito de pinturas en Francisco Álvarez, en el partido bonaerense de Moreno, que requirió el trabajo arduo de Bomberos para sofocar las llamas. A 24 horas del inicio y cuando ya parecía controlado, el incendio volvió a reactivarse.

El siniestro se registró en un galpón ubicado en las calles San Martín y Chilecito, que funcionaba como depósito de una fábrica de pinturas. Ahora, cuatro dotaciones de Bomberos trabajan en el lugar para controlar la situación.

La columna de humo negro que provocó el incendio y las posibles consecuencias

Mientras los Bomberos trabajan en la zona para sofocar el incendio, crece la preocupación de los vecinos por la toxicidad que circula en el aire. Tanto el jueves como hoy, una densa columna de humo negro cubrió el perímetro del depósito.

Por este motivo es que se tomó la decisión preventiva de que los vecinos usen barbijo en las inmediaciones del siniestro. Otra de las preocupaciones que devino de los hechos fue la posibilidad de que se registren derrumbes en el predio.

Aún no se determinaron las causas del incendio, pero la investigación sigue su curso en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Nº 4 y el Juzgado de Garantías Nº 3 de Moreno.

La principal hipótesis que se maneja sobre el inicio del fuego en el depósito

Si bien las versiones que manejan las autoridades no han trascendido a la órbita pública, los vecinos del lugar hablaron ante los medios de comunicación y comenzaron a especularse sobre distintas causas.

Según el relato de uno de los vecinos del depósito, el fuego se habría iniciado mientras realizaban tareas de soldadura en el galpón. Aparentemente, una chispa habría alcanzado al material inflamable que se encontraba en el lugar.

Las autoridades, por su parte, señalaron que el lugar “tenía las habilitaciones correspondientes”. La secretaria de Ambiente del partido bonaerense de Moreno Daiana Anadón confirmó que “el último control de seguridad se realizó en febrero de este año”.