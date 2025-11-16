El tornillo sueco incorpora un muelle que amortigua las ondas sonoras eficazmente.

Uno de los conflictos más comunes entre vecinos es el ruido, ya sea por música alta o el sonido de tacones, especialmente a altas horas de la noche. Para mejorar la convivencia y el bienestar en el hogar, existen varias soluciones, y una de las más innovadoras viene de Suecia: un tornillo llamado 'Sound Screw' que promete reducir el ruido en viviendas de madera casi a la mitad.

Este invento, creado por investigadores de la Universidad de Malmö, está diseñado para casas con estructuras de madera, que suelen presentar mayores problemas acústicos que las construidas en hormigón. A diferencia de otros métodos como los paneles de corcho, el 'Sound Screw' no ocupa espacio y es sencillo de instalar sin necesidad de herramientas especiales ni formación técnica.

El tornillo incorpora un muelle en su interior que funciona como amortiguador de las ondas sonoras. Al fijarse en la madera, conecta mecánicamente las superficies, pero evita que el ruido se propague a través de ellas. Según las pruebas de laboratorio, este sistema puede reducir el ruido en nueve decibelios comparado con paredes tradicionales, lo que representa una disminución notable en la percepción del sonido.

¿Cómo funciona el tornillo llamado Sound Screw?

Håkan Wernersson, profesor del Departamento de Ciencia de los Materiales y Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Malmö y autor principal de la investigación, explicó: “Con nuestro tornillo, se pueden montar placas de yeso directamente en las paredes, liberando espacio en el suelo y un metro cuadrado de espacio en el suelo puede valer miles de euros”. Esto subraya la ventaja de no tener que realizar grandes reformas ni cambiar materiales existentes, solo reemplazar los tornillos convencionales por estos innovadores.

La empresa Akoustos, creada por los propios investigadores, está trabajando para llevar este producto al mercado, aunque todavía no está disponible comercialmente.

Las alfombras gruesas ayudan a amortiguar los sonidos molestos de los pisos.

Otros métodos para insonorizar casas

Además del 'Sound Screw', existen otras maneras económicas y prácticas para insonorizar tu casa sin gastar mucho ni hacer obras importantes. Por ejemplo, revestir las paredes con madera maciza puede reducir el ruido hasta en 20 decibelios, mientras que las láminas de corcho bajan el sonido y las vibraciones hasta en 35 decibelios, siendo también una opción estética.

Otra alternativa interesante es pintar las paredes con pinturas que contienen microesferas cerámicas, las cuales amortiguan el sonido al crear una cámara que bloquea la propagación del ruido. En el caso de ruidos provenientes del suelo, superponer alfombras gruesas ayuda a disminuir tanto los sonidos de impacto como las conversaciones o la televisión.

Para quienes buscan soluciones decorativas y funcionales, las estanterías de suelo a techo actúan como aislantes al crear una cámara de aire entre los libros y la pared, amortiguando los ruidos. Por último, instalar burletes acústicos en puertas internas y externas puede sellarlas y evitar que el sonido se propague por toda la casa.